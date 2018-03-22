原标题：美国大学陷入财政困境 中国公司正在低价买入

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中国企业正在美国高等教育体系陷入财政困境之际大手笔购买学校。最新被收购的，是位于新泽西州普林斯顿的一所拥有九十多年历史、专门培养歌唱家、指挥家和音乐教师的古典音乐学院。

据彭博社报道，北京凯文德信教育科技股份有限公司2月同意支付4000万美元（约合人民币2.53亿元）将瑞德大学（Rider University）下属的威斯敏斯特合唱音乐学院（Westminster Choir College）、威斯敏斯特音乐学校（Westminster Conservatory of Music）和威斯敏斯特继续教育学院（Westminster Continuing Education）收至麾下。

凯文教育在一则公告中介绍说，上述三所学院专业从事音乐艺术专业的高等教育，其中威斯敏斯特合唱音乐学院成立于1926年，约有300名本科在校生和100名研究生在校生，教职人员与在校生的比例约为1：6；威斯敏斯特音乐学校成立于1970年，约有120多名教职人员。

公告说，收购完成后，公司将参与运营三所学院，使公司业务范围从K-12国际教育进一步延伸到高等教育，并利用三所学院的相关资源进一步提升下属K-12国际学校的艺术教育水平，进一步提高公司整体经营水平和盈利能力。

凯文教育的前身是由国有资本控股的江苏中泰桥梁钢构股份有限公司，今年1月刚刚完成公司名称的变更。凯文教育今年2月发布的2017年度财务数据显示，该公司2017年营业总收入6.202亿元，营业利润5768万元，利润总额5152万元。截至2017年末，该公司总资产31.45亿元。

在凯文教育前身中泰桥梁今年1月的一则公告中，公司的经营范围由“桥梁钢结构及其他金属结构及构件制造、施工、安装、运输、修复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；教育信息咨询”变为了“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育信息咨询”。

并购消息宣布后，一些威斯敏斯特合唱音乐学院的老师和校友表示了不安。他们认为，威斯敏斯特的合唱团曾和伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）等国际著名指挥家同台献艺，而一个长期生产钢结构的企业怎么懂得如何运营这样一所精英学校？

为了阻止交易成功，部分校友还将其告上了纽约联邦法庭，称这笔潜在交易违反了威斯敏斯特1991年和瑞德大学签订的合并条款。现年20岁的该校大学生Chris Bonanni对彭博社说：“和学校有关系的人，对（这笔交易）感到特别恐慌。”

威斯敏斯特合唱学院。图片来源：学校官网

而瑞德大学自有苦衷。该校称，这所音乐学院自2015财年以来亏损了1070万美元。雪上加霜的是，去年7月，国际评级机构穆迪将瑞德大学的评级展望从稳定下调至了负面。该校在一份声明中称，凯文教育给出了最好的建议，同意将威斯敏斯特合唱音乐学院继续运营下去。

凯文目前在中国提供1-12年级国际化教育，该公司董事长徐广宇在读大学时也是一名合唱团成员。他说，这两所机构可以和谐运作，威斯敏斯特可以帮助凯文教育的学生提高艺术水平，而他也不会裁减威斯敏斯特的经费或员工。

徐广宇表示：他们可以帮我们制定整个音乐学课程，提供各种交流机会，而找到这类音乐资源很不容易。

据中证网报道，凯文教育全资拥有凯文朝阳和凯文海淀两大学校及青少体育培训等资产，“师资、课程、教学”是凯文学校三大支柱。凯文朝阳还与美国职棒大联盟、英国曼城足球俱乐部合作开设有艺体特色课程。

彭博社报道称，眼下正是低价收购美国大学的好时候。美国国家教育统计中心的数据显示，2015-2016年有66所高等院校关门倒闭。

威斯敏斯特是2015年以来至少第四所被中资背景集团收购的大学。去年11月，北京安博教育集团收购了波士顿的海湾州立大学（Bay State College）。2015年，嘉汇教育收购了倒闭的新英格兰彻斯特学院，并将其改名为布希学院，用作该机构自己的美国课堂和活动营地。

巴尔的摩教育咨询公司MPK&D的合伙人John Chabotar指出，一些美国大学遭遇财政压力，这为中国企业提供了并购良机，“显然，这类交易只会越来越多，因为这是这些学校继续存活下去的唯一方式。”

责任编辑：刘光博