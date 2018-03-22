海军首批空中女战勤亮相 探海空女神成长历程(图)

原标题：分享 | 海军首批空中女战勤亮相，解码海空女神成长历程

中等个子、短头发、

说话像男孩一样大大咧咧，

汤军平想起接到

海军要培养空中女战勤人员的消息那天，

依旧兴奋。。。 。。。

▲左二为汤军平

2016年10月，

来自海军不同类型岗位的

6名女官兵在经过大浪淘沙般的筛选后，

组成海军航空兵战斗力的一支新生力量，

开始了矢志飞行、搏击长空的征程。

在接受正规飞行训练之前，

她们首先要过的是身体关，

合格标准

比正常体能训练高出好几个档次。

除了挑战身体极限，

她们还要挑战自己的意志极限和心理极限。

第一次模拟跳、第一次抗眩晕训练。。。 。。。

一路走来，

女战勤们战胜了眩晕、呕吐、

高载荷等一个个困难挫折，

在自我挑战中完成了一次次极限跨越。

飞行训练主要包括

理论学习和实际操作等几个部分，

实际操作又是由

技术训练和战术训练两部分组成的。

然而这只是第一关，

更难的是把书本上的

理论和座舱里的按键、屏幕上的

数据关联起来。

几个月时间里，

她们先后查阅了

20多GB的电子情报资料、

研究了数百个分析视频。

从处理方法、模拟录像、

数据分析中汲取经验，

摸透设备性能和各种信号的指标参数，

“一动一侦”成了女战勤们的标配。

经过10多个月的

体能训练、理论学习、专业考核，

连续闯过多项必经关卡，

她们终于等到了2017年的9月25日，

一个会留在她们心中一辈子的日子。

今天，

她们面临的是成为空中女战勤的最终考核。

考核分两个批次，

每次数个小时。

晚11时5分，

伴随着一颗红色信号弹的腾空而起，

最后一架战机平稳着陆。

最终，6名首批空中女战勤

均顺利完成了考核。

5个月后，

北航某师正在组织跨昼夜飞行训练，

6名空中女战勤将

不断挑战飞行人员与装备的极限，

提升部队快速保障能力和

复杂电磁环境下全天候作战能力。

“海天猎鹰”将划出更加壮美的航迹，

见证她们矢志海天的飞行之路。

战鹰翱翔，

6名“铿锵玫瑰”是剑，

是火焰，冲杀在前，

在海天相接处，

在战斗第一线！

最后请欣赏女神们的风采

你好，海空女神

责任编辑：张玉