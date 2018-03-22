国航客机抵达香港时机头出现大洞 疑因撞到鸟(图)

原标题：空中惊魂！国航客机抵达香港 机头惊现大洞
据香港媒体报道，一架中国国际航空CA103客机，今天中午由天津飞抵香港途中，怀疑机头撞到飞鸟，致使机头被撞穿一个1米乘1米的大洞，情况十分惊险。据悉，由于机长担心飞行安全，一度向香港机场报告和求助，香港消防处一度派出救援车辆和救护车到场戒备，所幸客机最终于下午1点24分安全着陆，机上无人受伤。
据目击者提供的照片，国航客机着陆后，机头位置位于驾驶舱下方，可见被撞穿一个约一米乘一米大的大破洞，洞底更有大量血迹，怀疑是来自撞破机头的飞鸟。有维修人员表示，客机机头受这样大的损伤，但没有造成灾祸，可算是不幸中的大幸。
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