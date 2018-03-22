鹿心社任广西书记：解决好人民关心的现实问题

原标题：鹿心社：千方百计解决好人民群众关心的现实问题

我区召开全区领导干部会议

宣布中央决定：

鹿心社任广西壮族自治区党委书记

三月二十一日上午，广西壮族自治区召开全区领导干部会议。本报记者 黄 克 梁凯昌\摄

本报南宁讯 （记者/魏恒 陈贻泽）3月21日上午，广西壮族自治区召开全区领导干部会议。中央组织部副部长兼干部二局局长吴玉良同志出席会议并宣布中央决定：鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，彭清华同志不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。鹿心社、陈武同志分别讲话。

鹿心社表示，完全拥护、坚决服从中央决定，衷心感谢以习近平同志为核心的党中央的信任。近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以彭清华同志为班长的自治区党委团结带领全区各族干部群众认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，着力营造“三大生态”、加快实现“两个建成”，锐意进取，真抓实干，扎实推进富民兴桂，推动全区经济社会发展和党的建设取得显著成效。彭清华同志政治坚定、思路清晰、经验丰富、勤勉务实、作风民主，驾驭全局和统筹协调能力强，为广西发展倾注了大量心血和智慧，作出了重要贡献。我们对彭清华同志表示衷心感谢和崇高敬意，真诚祝愿彭清华同志在新的岗位为党和人民事业作出更大贡献。

鹿心社说，中央决定由我任广西壮族自治区党委书记，这是中央对我的信任和重托，我为在广西发展的关键时期来为广西各族人民服务感到高兴，也深感责任重大、使命光荣。从今天开始，我就是广西人。我一定尽快熟悉情况，适应岗位要求，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，团结带领自治区党委一班人，紧紧依靠全区各族干部群众，在历届自治区党委、政府班子打下的良好工作基础上，努力把富民兴桂事业推向前进，不辜负党中央的重托和全区各族人民的期望。

一是始终对党忠诚，牢固树立“四个意识”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央的各项决策部署，在任何时候任何情况下，都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。

二是践行为民宗旨，不断增进人民群众福祉。始终把人民放在心中最高的位置，站在群众立场上想问题、作决策、干事情，真诚倾听群众呼声、真实反映群众意愿、真情关心群众疾苦，千方百计解决好人民群众关心的现实问题，全力维护民族团结和社会稳定，切实提高人民群众的获得感幸福感安全感。

三是坚持求真务实，全力以赴推进改革发展。始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，大力弘扬改革创新的时代精神，出实招、办实事、求实效，不图虚名、不务虚功，敢于担当、勇于作为，攻坚克难、较真碰硬，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚定不移全面深化改革开放，坚定不移推进高质量发展。

四是加强民主团结，营造合作共事良好氛围。认真贯彻民主集中制，讲原则、讲大局、讲团结，大力弘扬广西领导干部合作共事的好传统好风气，自觉维护班子的团结统一，大力营造互相尊重、彼此理解，包容协作、和谐相处的工作氛围，与大家同心同德，齐心协力把广西的事情办好。

五是严格廉洁自律，永葆共产党人政治本色。牢记初心使命，强化政德修养，把廉洁自律作为为官从政基本准则，带头贯彻中央八项规定精神，认真履行党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁从政各项规定，从严要求自己，从严要求家属和身边工作人员，敬畏权力，管好权力，慎用权力，主动接受各方面监督，堂堂正正做人，干干净净做事。

鹿心社强调，全区各级党组织和广大党员干部要深入学习贯彻党的十九大和全国两会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，不断开创广西各项事业发展新局面。要旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，始终坚持“四个自信”，坚决维护核心拥戴核心捍卫核心，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党中央的各项决策部署在广西不折不扣落到实处。要深入贯彻新发展理念，坚持质量效益优先，深入实施创新驱动发展战略，加快产业结构转型升级，做实做强做优实体经济，大力培育新产业、新动能、新增长极，加快构建现代化经济体系，扎实推进经济高质量发展。要坚定不移深化改革开放，深入推进重点领域改革攻坚，充分发挥沿海沿江沿边优势，释放“海”的潜力，激发“江”的活力，做足“边”的文章，加快建设中国-东盟自贸区先行示范区，在“一带一路”建设中发挥更大作用。要坚持以人民为中心的发展思想，全面提高保障和改善民生水平，积极构建共建共治共享的社会治理格局，特别是坚持把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，坚决打赢脱贫攻坚战，促进民族团结、边疆稳固，让各族人民过上更加幸福美好的生活。要深入推进全面从严治党，认真落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，坚持法治与德治并举，坚持正确用人导向，切实加强领导班子和干部队伍建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

鹿心社表示，党中央对广西发展寄予厚望，全区各族人民对我们工作充满期待。全区上下要团结一心、矢志不渝，锐意进取、苦干实干，一步紧跟一步行、撸起袖子加油干，以时不我待、只争朝夕的精神，奋力谱写新时代广西发展新篇章，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

陈武在讲话中说，衷心拥护、坚决支持中央关于广西壮族自治区党委主要领导同志调整的决定。我对鹿心社同志到广西工作表示诚挚的欢迎，衷心祝贺彭清华同志到新的岗位工作。党中央决定鹿心社同志担任自治区党委书记，充分体现了对广西的高度重视和真情关怀。作为自治区主席，我一定自觉接受鹿心社同志的领导，全力支持、配合鹿心社同志的工作，一如既往、扎扎实实做好政府各项工作，确保党中央大政方针和自治区党委决策部署不折不扣落到实处。全区各级党组织和广大党员干部一定要牢固树立“四个意识”，从全区改革发展稳定大局出发，深刻理解、正确对待这次自治区党委主要领导的调整，自觉把思想和行动统一到党中央的决定精神上来，确保自治区党委主要领导顺利交接、各项工作平稳过渡，同心同德，团结一致，把广西各项工作做实做好，以优异成绩回报党中央对广西的关心关怀。当前广西正行进在富民兴桂的新征程中，正处在与全国同步全面建成小康社会的关键节点上，改革发展稳定各项工作任务非常繁重。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要讲话精神，在以鹿心社同志为班长的自治区党委正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动适应我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以一往无前的奋斗姿态和滚石上山、爬坡过坎的劲头，全力以赴把广西发展好，让党中央放心，让人民群众满意。

自治区四家班子和两院领导，广西军区、武警广西总队主要负责人，其他省级领导，副省级以上离退休老同志，十一届自治区党委委员、候补委员，十一届自治区纪委委员，各市党委书记、市长，区直、中直驻桂副厅级以上单位主要负责同志参加会议。

来源：广西日报

据人民网 鹿心社简历

鹿心社同志

鹿心社，男，汉族，1956年11月生，山东巨野人，1985年7月加入中国共产党，1982年8月参加工作，武汉水利电力学院农田水利工程系农田水利工程专业毕业，大学学历，工学学士，工程师。

现任十九届中央委员，广西壮族自治区党委书记。

1978-1982年 武汉水利电力学院农田水利工程系农田水利工程专业学习

1982-1986年 农牧渔业部土地管理局干部（其间：1985.11-1986.08农牧渔业部西北农业大学德语培训中心学习）

1986-1990年 国家土地管理局地籍管理司综合登记处主任科员、副处长（其间：1987-1988年联邦德国黑森洲测量局、汉诺威地籍局进修；1989.02-1989.07中央党校国家机关分部学习）

1990-1992年 国家土地管理局地籍管理司副司长

1992-1996年 国家土地管理局地籍管理司司长

1996-1998年 国家土地管理局副局长、党组成员（1995-1996年挂职任江苏省南通市副市长）

1998-1999年 国土资源部党组成员、耕地保护司司长

1999-2009年 国土资源部副部长、党组成员，国家测绘局局长、党组书记（2005-2008年）（其间：2000.09-2000.11中央党校省部级干部进修班学习）

2009-2010年 国土资源部副部长、党组副书记，国家土地副总督察

2010-2011年 甘肃省委副书记，省委党校校长

2011-2012年 江西省委副书记、代省长

2012-2016年 江西省委副书记、省长

2016-2018年 江西省委书记、省人大常委会主任（2017.01任）

2018- 广西壮族自治区党委书记

第十七届中央候补委员，十八届、十九届中央委员，广西壮族自治区党委第十一届委员。

责任编辑：张义凌