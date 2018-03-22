北京年底前三段轨道交通新线开通试运营

原标题：年底前三段轨道交通新线开通试运营

新京报讯 （记者裴剑飞）昨日下午，《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》正式通过首都之窗网站向社会公布。

根据行动计划，2018年北京缓堵工作的主要目标为，实现机动车保有量控制在610万辆以内，轨道交通运营里程达到630公里以上，地面公交线网持续优化，自行车和步行慢行系统通行条件不断改善，中心城区路网交通指数控制在5.7左右，绿色出行比例提高到73%。

记者发现，在今年缓堵计划的总体思路和主要目标中，首次纳入了“实现交通参与者守法意识、规则意识、安全意识、文明意识显著增强”的要求。

根据行动计划，今年，首都精神文明办、市教委、市交通管理局等有关单位将组织开展“礼在北京·让出文明-市民爱心斑马线专项行动”，重点在城六区打造100个“爱心斑马线”示范路口，并深入社区开展100场宣讲活动。以每月11日“排队日”和22日“让座日”为载体，在主要路口、路段宣传礼让守序，普及交通法规，纠正交通陋习。

同时，还将开展“文明交通绿色出行”宣讲活动。充分发挥交通文明宣讲员、社区民警、志愿者作用，通过进机关、进学校、进社区等方式，讲好交通故事，展现行业精神，宣传管理政策，引导绿色出行，培育交通文明。

焦点1

年底前3段轨道交通试运营

作为缓解交通拥堵的重点工作任务之一，北京今年将加快交通基础设施建设，进一步提高交通供给能力，其中就包括了加快轨道交通建设。

按照行动计划公布的完成时限，今年年底前，三段轨道交通新线将开通试运营，包括轨道交通6号线西延（海淀五路居-苹果园南路）和8号线三期、四期（珠市口-五福堂-瀛海）。此外，今年还将加快推进轨道交通新机场线、22号线、7号线东延、12号线、14号线剩余段、16号线、17号线、19号线、28号线、燕房线支线等线路建设。

而在完善轨道交通站点接驳换乘条件方面，北京市还将研究制订全市轨道交通新线接驳三年行动计划，调整优化轨道交通与地面公交接驳线路布局，加快轨道交通站点周边自行车道和步道建设。在部分重点轨道交通站点周边建设驻车换乘（P+R）停车场。通过多种方式，提升公共交通便捷度。

焦点2

“北京七环”年底前贯通

根据行动计划，年底前全长940公里的首都地区环线高速公路（俗称“北京七环”）将全线贯通，可进一步推进京津冀路网互联互通。此外，北京今年还将推进新机场高速公路、新机场北线高速公路建设，开工建设团河路，并做好承平高速公路工程前期工作。

有关部门将全力推进2022年北京冬奥会和冬残奥会、2019年北京世园会涉及的相关道路建设，加快建设延崇高速公路。而作为2019年北京世园会的重要交通保障工程，年底前兴延高速公路也将实现全线贯通。整条高速全场42.2公里、连穿多座山，届时，市民从北六环出发，驱车大约40分钟就能到达位于延庆的世园会现场。

此外，今年北京还将完成一批市、区级疏堵工程和道路建设。

而在12月底前，城六区和通州区将建成通车次干路、支路35条以上。并加快推进长安街西延、广渠路东延、京良路东段、永引南路、北辛安路、化工路等城市主干路建设。

焦点3

停车管理将有法可依

此前，市交通委相关负责人表示，作为管理北京停车问题的“根本大法”《北京市机动车停车条例》将于今年公布实施。根据行动计划要求，为配合《北京市机动车停车条例》的颁布实施，今年7月底前，各有关单位应做好宣传贯彻工作。并按照“停车有位、合理付费、依规有序、公开透明”的原则，改革路侧停车管理体制、收费管理方式、服务管理模式和执法监督机制，提高路侧停车管理水平和服务能力。

今年，北京市还将研究编制全市地面停车规划，明确允许停车区、临时停车区、禁止停车区范围，并做好停车位总量控制。而在核心区停车秩序整治方面，将开展二环路内静态交通秩序专项治理工作，10月底前，抓紧组建静态停车秩序管理专业执法队伍，提高巡查频率和强度，实现路侧停车网格化巡查管理，加大执法力度。

同时，将推动利用地下空间开展停车场建设。利用市场化手段，鼓励社会资本参与地下公共停车场建设、运营和管理。

责任编辑：张建利