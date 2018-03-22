花样滑冰运动员在三亚海选？花滑协会:三亚有冰场

原标题：海选花样滑冰运动员为何选在三亚？

网友对海选地点表示不解 去年三亚已建首个冰雪场馆

近日，为备战北京冬奥会，中国花样滑冰协会将面向全社会选拔双人滑运动员。在协会发布的通知中，公布了具体的报名条件和参赛细则。通知发出后，让众多网友有些摸不着头脑，“三亚有冰场吗？”“花样滑冰的选拔地点为何在三亚”，而中国花样滑冰协会的工作人员回复称“三亚有冰场”。据了解，举办此次选拔的三亚启迪冰场建成于2017年10月1日，其建成弥补了三亚市没有冰雪场馆的空白。

花滑协会海选双人滑运动员

3月20日，中国花样滑冰协会在官方网站发布通知，称将面向全社会选拔双人滑运动员。据了解，本次选拔是为备战2022年的北京冬奥会。通知称，在1996年7月1日至2007年7月1日期间出生、具备国家等级测试六级及以上水平的人员，可以在4月5日前以邮件形式报名。

届时，中国花样滑冰协会将邀请国内外专家对报名运动员资料进行初审，并于4月15日前以邮件形式通知运动员初审结果。入选人员需于4月22日自行前往三亚启迪冰场报到，进行为期5天的集中训练和测试。测试合格者将试训4周，根据试训情况，择优吸收进入各级别国家队。

通知还说明，测试期间、试训期间的场地费、训练费由中国花滑协会承担，食宿和交通费需要参赛者自理。此外，参选运动员还需自备跳绳、皮筋、放松滚筒、瑜伽垫等训练装备。

网友不解选拔地点在三亚

该通知发出后，引发网友热议。很多网友注意到，选拔地点位于海南三亚。有网友对测试地点提出疑问，“花样滑冰为什么在三亚选拔？玩滑冰的人以北方人居多吧。”一位网友说。也有网友表示，测试的地理位置太偏南，对于参赛者很不便利，“路途遥远，北方人去南方会不会水土不服？而且要自带这么多东西，太不方便了。”一位网友评论。

除了选拔地点以外，网友也对项目运动员的选拔展开讨论。多位网友认为，在民间选拔双人滑运动员难度极大。“在民间海选滑冰运动员的难度本来就很大，如果选拔单人项目会好很多，毕竟不用拆对配对。但是现在选的居然是双人滑，感觉像在开玩笑。”一位网友说。

花滑协会：三亚有冰场

针对以上网友热议，北青报记者咨询了中国花样滑冰协会。3月21日，一位负责招生的工作人员告诉北青报记者，“三亚有冰场”。另一位工作人员称，因负责人在米兰带队参赛，目前无法给出详细答复。

北青报记者了解到，选拔地点三亚启迪冰场属于启迪冰雪体育中心，位于三亚市天涯区新城路中段，是中国最南端的首个大型冰雪体育场馆，也是我国推动北冰南移、北雪南展的重要举措。由于三亚位于热带，地理气候特征对建造冰雪场馆的条件十分苛刻。2017年10月1日，启迪冰雪体育中心建成开业后，弥补了三亚市没有冰雪场馆的空白。

文/本报记者 张夕

责任编辑：张玉