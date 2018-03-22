刘奇履新江西省委书记前一晚 还在北京力推这件事

原标题：履新省委书记前一晚，他还在北京力推这件事

来源：北京日报

撰文 | 高枝

昨天，刘奇履新江西省委书记。识政君（微信ID：PoliticalInside）注意到，履新前一晚，时逢全国“两会”刚刚胜利闭幕，时任江西省委副书记、省长的刘奇就率江西省代表团走进北京市委，与市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁会面。

而一年前，在全国“两会”召开前夕，时任江西省委书记鹿心社和省委副书记、省长刘奇，就率领江西省代表团来到过北京。

间隔一年的两次会面，共同聚焦和推动的是同一件大事——深化京赣两地合作发展。

去年3月1日，在京赣两地领导的见证下，双方签署了《进一步深化京赣合作框架协议》，北京市商务委与江西省商务厅、中关村管委会与赣江新区管委会分别签署合作协议，迈出了深化两地合作的第一步。

赣江新区

去年9月，框架协议签署以来的首个合作项目——江西省高安市新型城镇化建设工程正式落地。该工程设计与建设项目涵盖旧城改造和新城建造多达65项，总投资150亿元，涉及产业园、医院、学校、体育中心、街区、公园等建设。其中，城市景观类工程有一江两岸景观、瑞州公园；文体休闲类工程有文化艺术中心、体育休闲中心等；市政道路工程有新修环城北路，锦绣大道、平安大道延至西环，华林大道、筠州北路、赤土板路与老城区贯通工程；教育和医疗类工程有新区高标准学校、市委党校和新人民医院等。

“赣中明珠”高安市

一年来，两地在科技、金融、旅游、商贸等领域展开合作，签约合作项目达56个。

就在刘奇与蔡奇、陈吉宁座谈的当天下午，赣京绿色金融合作推介会暨项目签约仪式在北京举行。此次推介会上，北京市及中央的企业、单位与江西省签下32个金融和产业项目，签约金额达439.1亿元。其中，北京企业单位签约13个，签约金额207.9亿元。

具体项目有：北京银行与江西省赣江新区签订设立北京银行绿色支行的框架协议，该项目实施绿色金融专营管理，并提高对赣江新区的授信额度，发挥绿色信贷的杠杆作用，服务赣江新区产业经济；

中关村银行（用友软件）与赣江新区经开组团签订框架合作协议，在江西设立融资性担保公司、小额贷款公司、金融服务控股公司等金融业务；

北京丰润泰投资基金管理有限公司与江西上饶经开区签约投资42亿元，建设汉腾二期项目，包括生态高端产业园区和生态高端生活小区，致力打造科技智慧卫星城。

座谈会上，刘奇说

下一步两省市要充分发挥各自优势，按照互惠互利、合作共赢的原则，进一步密切联系、扩大交流、深度对接、提升水平，努力把赣京合作打造成区域合作的典范。

建议两省市不断完善合作机制，进一步强化战略协同；加快项目建设，进一步提升产业发展水平；坚持共建共享，进一步拓展科技、教育、卫生、旅游等领域合作；强化平台支撑，进一步深化赣江新区与中关村示范区合作。

希望北京充分发挥首都龙头作用，大力支持江西成为北京非首都功能的重要承接地，支持革命老区加快实现高质量发展。江西将主动对接，全力促进合作协议落实落地，共同推动赣京合作交流迈上新台阶。

蔡奇说

习近平总书记在全国“两会”期间发表的一系列重要讲话，为我们做好各项工作进一步指明了方向。我们要把习总书记重要讲话精神贯彻到京赣合作的全过程和各方面，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在京赣两地进一步形成生动实践。

希望两地携手推动高质量发展，围绕建设现代化经济体系，在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力等方面相互促进、取长补短，重点加强科技创新合作，研究建设赣江新区中关村科技成果产业化基地；积极搭建合作平台，共建绿色优质农产品基地，引导两地国有资本参与对方重大项目建设；完善合作机制，加强沟通协商，把京赣合作抓出成效。

北京市各级各部门要主动对接，并通过两地共同努力，谱写新时代京赣合作发展新篇章。

责任编辑：张玉