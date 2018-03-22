北京发放自动驾驶首批牌照 测试车辆正式上路

原标题：北京发放自动驾驶首批牌照 自动驾驶测试车辆正式上路测试

北青网讯（记者 刘珜）自动驾驶测试车辆正式上路测试了！北京青年报记者从市自动驾驶测试管理联席工作小组了解到，经过评审，小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试。

按照北京自动驾驶新规要求，所有申请自动驾驶试验牌照的自动驾驶汽车须通过5000公里以上的封闭测试场日常训练和相应等级的能力评估，包括对交通法规的遵守能力、自动驾驶执行能力、紧急情况下人工接管能力等，只有达到了一定能力水平，通过了车辆安全技术检验才能够上路测试。

测试驾驶员须通过不少于50小时的培训和训练，能够随时接管自动驾驶车辆。上路前，须通过专家的评估论证；上路后，测试车辆要安装监管设施并上传数据，以确保自动驾驶车辆按规定时间、规定路段进行试验，并随时接受监督。

据市交通委介绍，本市组织建设了本市首个占地200余亩的海淀自动驾驶封闭测试场地，测试场包括城市、乡村的多种道路类型，具有丰富的测试场景和多层次的评测体系。同时，按照相关标准，在北京经济技术开发区、顺义区和海淀区确定了33条共计105公里的首批开放测试道路。

为保证交通安全，测试道路都选在五环以外，避开住宅区、办公区、医院、学校等人流量车流量集中的区域。测试道路上均安装了明显的自动驾驶测试路段指示标志，自动驾驶测试车辆上也统一张贴醒目的自动驾驶测试车身标识，便于公众识别。

责任编辑：张玉