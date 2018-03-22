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广东佛山发生7死2伤交通事故 涉事司机被调查

广东佛山发生7死2伤交通事故 涉事司机被调查
2018年03月22日 13:10 澎湃新闻
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　　原标题：佛山一重型牵引车与面包车相撞致7死2伤，涉事司机接受调查

　　广东省佛山市高明区警方微博消息，3月22日8时许，高明区明城镇合和大道龙尾十字路口路段，发生一宗道路交通事故，一辆重型牵引车与一辆面包车发生碰撞，事故共造成7人死亡，2人受伤，伤者已被紧急送往医院救治，涉事司机被警方带回接受调查。事发后，省公安厅、安监局，市、区两级领导以及高明区公安等有关部门迅速到场处置，目前，事故正在调查处理中。

　　来源：广东佛山高明区公安微博

责任编辑：张玉

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