台湾新北市长朱立伦率团访问大陆

台湾新北市长朱立伦21号起受邀率团访问江苏省和上海市。这也是他首次以新北市长身份访问大陆。
据了解，新北市长朱立伦21号率团赴江苏南京、苏州、昆山及上海等地参访，26号返台。除了将拜会大陆官方代表，还将参加台胞联谊等活动。
新北市长 朱立伦：客随主便啦。我们主动安排的是我们自己的台生、台商，还有我们自己在地的市民（座谈），跟所谓的年底选举没有直接关系。
国民党民代认为，朱立伦访问大陆，是替两岸僵局打开新活路，也能替自己累积政治能量。
国民党民代 赖士葆：2020年还有点早啦，但是他这趟去，当然他的政治能量一定提升。
来源：央视
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