环球时报:这项报复定能打疼美国 中国很容易做到

原标题：这项一定能打疼美国的报复，中国很容易做到

中国会用限制美国大豆进口来报复特朗普的关税计划吗？

我们的看法是：一定会的。如果特朗普对中国600亿美元商品加征关税的计划真实施的话。

一些美国人认为，中国找不到美国大豆的替代品，限制美国大豆进口会拉升中国食用油和猪肉的价格。另外一旦中国还手导致美国采取进一步行动，中美贸易战全面爆发，中国的损失将比美国大很多。这是既傲慢又幼稚的想法。

大豆是最容易替代的农产品之一，巴西等南美国家和俄罗斯的大豆生产者都巴不得把美国的大豆从中国市场挤走。而且巴西已经成为超过美国的中国第一大大豆进口来源地，美国大豆中国有什么离不开的呢？

再说了，大豆主要用来生产食用油和饲料，中国人本来很喜欢花生油，生生让大豆油挤了。大豆油少一些，花生油就回来了。中国可以多进口花生、油棕，也可以多进口欧洲的橄榄油，后者虽然贵一点，但越来越受中国中产阶级家庭喜欢。

倒是美国为了维持工业生产，要从中国进口许多中间产品和日用消费品。如果这些产品断了档，要找到替代中国的出口商，可比中国替代美国大豆难多了。美国人真不能太骄傲了。

说到价格上涨，它是贸易战必然导致的结果，而且不光中国食用油和猪肉可能涨价，美国的日用消费品更要涨价。这的确相当于美国割了中国一块肉，中国打掉美国一颗门牙，到底谁更疼很难说，但有一点可以肯定，中国忍痛的能力比美国强。

中国2017年一共进口了9000多万吨大豆，美国占了3000多万吨，如果中国把美国的部分减少一半，对中国什么大影响都不会有，但美国的豆农肯定要叫起来。他们原本大多是特朗普的支持者，让他们去向特朗普讨公道吧。

除了大豆，如果中美贸易冲突升级，中国可以报复美国的领域有很多。美国虽然有中国需要的高科技产品，但它不肯卖，就多数大宗商品来说，中国都已是世界第一大市场，谁说中美打起贸易战来，我们肯定比美国弱？

比如汽车市场，中国已经比美国大得多，世界各大汽车公司的最大销售市场基本都在中国，美国的通用等厂商几乎在靠中国市场“活着”。而美国汽车品牌不及德国车，省油不如日本车，是最容易被中国消费者抛弃的。

还有，美国的蔻驰是靠中国消费者捧红的，成了“轻奢”品牌，它也是前后有一堆品牌对它围追堵截。再看看美国最骄傲的苹果，现在就已遭到中国国产手机的严峻挑战。我们不明白，美国对中国打贸易战的自信心究竟来自何方。

中国人不想打贸易战，这是个愿意与人为善，讲究和气生财的国家。但是特朗普政府的趾高气昂说实话把一些中国人气着了。他们需要一个教训，越来越多的中国人开始忿忿地这样想。中国人有句话叫“不见棺材不落泪”，如果特朗普政府非要打场贸易战显示显示华盛顿的腿到底有多粗，那就痛痛快快打一场好了，谁怕谁啊。

中国人的爱国主义和集体主义情怀届时很可能会发生作用，抵制美国汽车等大路货的口号说不定就会响彻中国互联网，并得到响应。到时反击美国贸易战的不仅是中国政府，会有很多中国老百姓愿意把它变成“人民战争”。不信？就请来试试。

新闻多一点：

美国国家公共电台当地时间3月21日报道称，白宫方面称，特朗普将在当地时间22日下午12：30（北京时间23日00：30）针对中国贸易签署备忘录。

美媒报道称，白宫周四的日程安排显示，特朗普将在美国东部时间下午12：30签署一份针对中国“经济侵略”的总统备忘录。

美国财经媒体CNBC报道称，白宫副发言人拉吉-沙赫（Raj Shah）也在21日发布的声明中称，特朗普将于22日宣布他对于美国贸易代表办公室（USTR）“301调查”所决定采取的行动。

针对中美贸易问题，中国外交部发言人华春莹在21日的例行记者会上表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，中美之间不应该打贸易战，但如果有人非要逼迫我们打，那么我们一不会怕，二不会躲。

华春莹强调，如果美方最终采取损害中方利益的行动，中方必将采取坚决和必要的应对措施来维护好自身的正当权益。

本文系《环球时报》社评：抵制美国大豆，中国很容易做到

责任编辑：桂强