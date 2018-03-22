原标题： 重磅！新一轮人事调整，北京多部门一把手就位

靳伟兼任北京市政府办公厅党组书记、主任李世新出任市编办主任王文杰任市地税局局长冀岩任市工商局局长赵文任市体育局局长……

知道君（xjb-jingshier）关注到，在本月初市人大常委会集中任命市政府秘书长和23个市政府组成部门一把手之后，近日，又有多个市委市政府部门迎来了新的一把手。

市政府秘书长靳伟兼任办公厅主任

北京市政府办公厅网站显示，市政府秘书长靳伟已经兼任办公厅党组书记、主任。

首都之窗截图（部分）。

今年3月1日，市人大常委会任命靳伟为市政府秘书长，由此，生于1972年的靳伟成为北京市四套领导班子中唯一的“70后”。

简历显示，靳伟是山西长治人，东北大学钢铁冶金专业毕业，曾长期在首钢任职，并担任过市经信委副主任、主任，目前，他仍然兼任首钢集团公司党委书记、董事长。

在靳伟之前，北京市政府几任秘书长都兼任办公厅主任。今年1月，靳伟的前任李伟当选市政协副主席。

市委组织部副部长李世新任市编办主任

市编办官网显示，市委组织副部长李世新出任市编办主任。

去年8月，市委组织部曾发布任前公示，李世新拟提拔担任市级单位正职。

北京市机构编制委员会是市委的议事协调机构，是负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作的决策、协调、监督机构。

李世新生于1968年2月，吉林公主岭人，中国政法大学国际经济法专业大学毕业，在职研究生（北京大学国际关系学院国际政治专业），法学硕士，讲师。曾任中国政法大学团委书记，北京市西城区政府法制办副主任，市委组织部办公室助理调研员，北京奥组委人事部综合处处长、志愿者处处长，北京奥组委志愿者部筹备组副组长，北京奥组委志愿者部副部长，市委组织部副巡视员，市委组织部部务委员（副局级）、干部调配处（公务员管理处）处长。市委组织部副部长。

今年1月，李世新的前任刘云广已任市十五届人大常委会秘书长。

市政府副秘书长王文杰任市地税局局长

市地税局官网显示，今年2月，市政府副秘书长王文杰出任市地税局党组书记、局长，主持全面工作。分管研究室。

王文杰，北京人，1963年3月出生，在职研究生学历，管理学硕士。

王文杰曾任北京市财政局行政事业财务管理处副处长、农业财务管理处处长、行政政法处处长、助理巡视员，北京市财政局党组成员、副局长，北京市委统战部副部长，市侨联党组书记，北京市统计局党组书记、局长，北京市政府副秘书长（正局级）。

丰台区长冀岩任市工商局局长

市工商局官网显示，丰台区区长冀岩已担任该局党组书记、局长。

冀岩，北京人，生于1962年1月，北京建筑工程学院公路与城市道路工程专业大学毕业，工程师。他曾任北京市建委委员兼北京市交通委委员，北京市建委党组成员、副主任兼北京市交通委委员，北京市住房城乡建设委党组成员、副主任兼北京市交通委委员，丰台区委常委、副区长，丰台区委副书记、副区长、代区长，丰台区委副书记、区长。

今年2月，冀岩的前任陈永已任市人大常委会内务司法办公室主任。

随着冀岩的工作变动，目前，16区中，东城、朝阳、顺义、门头沟4区领导班子均有变动。

3月2日，门头沟区委书记张贵林调任市国资委书记、主任，免去门头沟区委书记、常委、委员职务；

3月1日召开的市十五届人大常委会第二次会议 ，任命顺义区委书记王刚为市经济和信息化委员会主任；东城区区长李先忠为市交通委员会主任。

1月17日，朝阳区委书记吴桂英出任湖南省人民政府副省长。

此外，石景山区委书记牛青山已担任市政协副主席，昌平区委书记侯君舒已担任市人大常委会副主任、秘书长，目前二人仍兼任区委书记职务。

首都体院书记赵文任市体育局局长

北京市体育局官网显示，赵文已任市体育局党组书记、局长。

今年2月13日，市委组织部发布《靳伟、赵文、潘安君、钟百利同志任前公示通告》，其中赵文拟交流担任市级部门正职。3月1日，市人大常委会对靳伟、潘安君、钟百利进行了任命。

赵文是河北定州人，1964年9月生，中国人民大学科学社会主义专业大学毕业，法学硕士，助理研究员。他曾任中国人民大学团委副书记，共青团北京市委大学中专部副部长、部长，组织部部长，首都师范大学党委副书记，北京电子科技职业学院党委书记，首都体育学院党委书记。

今年1月，赵文的前任孙学才已任北京市政协教文卫体委员会主任。

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市政府秘书长及23个组成部门负责人名单

3月1日，北京市人大常委会通过人事任免事项，决定任命市政府秘书长及23个组成部门负责人，其中，5人为新提名。

任命靳伟为北京市人民政府秘书长。[新]

任命谈绪祥为北京市发展和改革委员会主任。

任命刘宇辉为北京市教育委员会主任。

任命许强为北京市科学技术委员会主任。

任命王刚为北京市经济和信息化委员会主任。[新]

任命钟百利为北京市民族事务委员会主任。[新]

任命王小洪为北京市公安局局长。

任命李万钧为北京市民政局局长。

任命苗林为北京市司法局局长。

任命吴素芳为北京市财政局局长。[新]

任命徐熙为北京市人力资源和社会保障局局长。

任命张维为北京市规划和国土资源管理委员会主任。

任命方力为北京市环境保护局局长。

任命徐贱云为北京市住房和城乡建设委员会主任。

任命孙新军为北京市城市管理委员会主任。

任命李先忠为北京市交通委员会主任。

任命孙文锴为北京市农村工作委员会主任。

任命潘安君为北京市水务局局长。[新]

任命闫立刚为北京市商务委员会主任。

任命宋宇为北京市旅游发展委员会主任。

任命陈冬为北京市文化局局长。

任命雷海潮为北京市卫生和计划生育委员会主任。

任命马兰霞为北京市审计局局长。

任命熊九玲为北京市人民政府外事办公室主任。

记者 沙雪良 戴轩

责任编辑：张义凌