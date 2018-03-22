北京住房调控一周年：量价齐跌 二手房下降明显

新华社北京3月22电 题：北京“3·17”房地产市场调控满周年：市场成交量价齐跌

孔祥鑫、鲁畅、张超

2017年3月17日，北京市发布《关于完善商品住房销售和差别化信贷政策的通知》，加大房地产市场调控力度。北京市相关部门陆续出台了“认房又认贷”“提高首付比例”等20多项政策措施。一年来，北京市商品住宅交易量下降明显，新建商品住宅的价格总体平稳，二手住宅价格由升转降。

量价齐跌，二手房价格下降较为明显

在北京市朝阳区不动产登记事务中心，记者看到，2017年“3·17”调控前登记大厅人流涌动的景象不复存在。“相比往年同期，少了将近一半的登记者。”一位工作人员告诉记者。

根据北京市住建委公布的每月存量房网签数据，2017年3月至2018年2月，存量房网签总量为12.9余万套，而2016年3月至2017年2月的总量约为25.8万套，即“3·17”调控后，12个月的网签量相比上一个周期下降明显。

二手房房价也由升转降。北京市统计局20日发布的数据显示，2月北京新建商品住宅销售价格指数为上年同月的99.7%，二手住宅指数为上年同月的95.4%，其中90平方米及以下的二手住宅指数为94.8%。这意味从2017年3月至今年2月北京新房价格同比总体平稳，二手房价格下降较为明显，90平方米及以下的“刚需”户型住宅价格的降幅则更高。

链家研究院报告显示，“3·17”调控结束了北京房价连续17个月上涨的势头，随后价格出现连续9个月的下跌。3月北京二手房均价为每平方米58527元，与2016年12月的水平接近。

金融去杠杆，房贷80%支持无房群体

“3·17”调控以来，北京地区大部分银行上调首付比例，落实“认房认贷又认离”的首套房认定标准，并停止审批25年以上的住房贷款，从严控制个人购房贷款增量。

北京银监局公布数据显示，个人住房贷款发放金额整体下降趋势明显。2017年1-4季度，北京市个人住房贷款月均新发放金额分别为268.52亿元、204.23亿元、147.91亿元和87.29亿元，其中12月当月新发放金额78.45亿元，不足1月的三成，创近3年以来的新低。

“在个人住房贷款发放金额大幅下降的同时，贷款结构也在不断优化。”北京银监局相关负责人表示，2017年4-12月，北京市辖内银行按照“3·17”调控执行的个人住房贷款中，超八成用于支持无房群体购房需求，其中12月当月新发放贷款中无房群体贷款金额占比84.60%，户数占比82.41%，有效支持了无房群体购房需求。

此外，北京银监局将以“房住不炒”为目标，严查各路资金违规进入房地产市场，逐步降低银行资金通过投资、理财、信托等渠道流入房地产市场的速度和规模，对房地产贷款增速过快、占比过高的机构加大检查力度。

加强制度设计，建立“租购并举”的住房供应体系

2017年4月，北京市住建委对外宣布，进一步加强房地产调控，平抑房价，解决非京籍无房人士的住房困难，北京市住建委将在保障房中为非京籍无房人士开展专项分配试点。

当月，北京燕保·马泉营家园、燕保·高米店家园两个公租房项目启动。两个项目提供公租房房源400套，其中30%面向具有稳定工作的非京籍无房家庭。

2017年9月30日，北京第一个共有产权项目——位于北京市朝阳区的锦都家园项目进行摇号。锦都家园项目单套住房的购房人产权份额比例为50%，北京市朝阳区住房保障中心（政府产权份额代持机构）持有剩余50%份额。

2017年，北京市先后发布了《北京市共有产权住房管理暂行办法》和《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》，推出共有产权住房和集体土地建设租赁房的两项政策。共有产权住房政策的出台标志着北京市“租购并举”的住房供应体系中销售型保障房政策的顶层设计基本完成。

北京市保障房建设的步伐也进一步加快。据了解，2017年，北京市保障房建设任务全面完成，全年建设筹集6.5万套、竣工超9万套、棚改安置房新开工4.3万套。

责任编辑：桂强