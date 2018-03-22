上海铁路局：今年计划开建上海至苏州至湖州铁路

本文图片均来自“上海铁路局”微信公众号

原标题：长三角铁路今年计划开建“上海至苏州至湖州铁路”等5个项目

2018年长三角铁路建设再掀热潮，全年计划建成投产12个项目，计划开工建设5个项目。

[计划建成投产项目]

1.杭黄铁路

全长265公里、设计时速250公里/小时。全线共设杭州东、杭州南、富阳、桐庐、建德东、淳安、三阳、绩溪北、歙县北、黄山北10个车站。

2.连盐铁路

连盐铁路全长234公里，全线共设赣榆北、赣榆、连云港、海州、董集、杨集、田楼、响水、滨海县、阜宁东、射阳及盐城北12个车站。

连盐铁路跨度最大的灌河特大桥

3.青岛至连云港铁路

线路自青岛枢纽城阳站引出，经日照市，至连盐铁路石桥站，正线全长197公里。

4。宁启铁路南通至启动段

自南通东站接轨引出，向东经过南通市技术经济开发区、通州区、海门市和启东市，终至启东市吕四港镇，全长93.6公里。

5。其他计划建成投产项目

京沪铁路无锡站改造

京沪铁路常州站改造

符夹铁路符离集至新河段扩能

符夹铁路新河至夹河寨段扩能

青阜线电气化改造、芜湖至广德铁路电气化改造

泗安至杭州铁路电气化改造

阜阳北站扩能改造

[计划开工建设项目]

1.盐通铁路

自盐城站引出，向南经盐城市大丰区、东台市，南通市海安县、如皋市，终至在建沪通铁路南通西站，正线全长156.6公里。今年1月16日，该项目先行段已经开工建设。

2.上海至苏州至湖州铁路

设计时速350公里、全长163.5公里。是《国家中长期铁路网规划》中“八纵八横”主通道的连接线，对完善上海对外辐射通道、加强上海与华中及长江中下游南翼、皖南浙北等区域的快速联通具有重要意义。

3.南昌至景德镇至黄山铁路

设计时速350公里、全长286公里。起自江西省南昌市南昌东站，经上饶市、景德镇市，安徽省黄山市，终至黄山北站。

4.其他计划开工建设项目

宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程；杭州、温州南新建动车所

来源：上海铁路局微信公众号

责任编辑：张义凌