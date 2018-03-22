中国银保监会党委班子宣布成立 郭树清任党委书记

原标题：中国银行保险监督管理委员会党委班子宣布成立

中国银行保险监督管理委员会党委班子宣布成立

近日，中国银行保险监督管理委员会召开干部大会。中组部有关负责人宣布了中央关于中国银行保险监督管理委员会党委班子成员任职的决定，并就落实好中央决策部署提出了要求。党委书记郭树清，党委委员王兆星、陈文辉、黄洪、曹宇、周亮、梁涛、祝树民、李欣然出席会议。

党委书记郭树清代表新组建的党委班子作了表态发言，表示坚决拥护中央决定，要充分认识到组建中国银行保险监督管理委员会，是以习近平同志为核心的党中央深化党和国家机构改革、统筹经济金融工作全局作出的重大决定，对于推进构建现代金融监管框架，提高银行保险监管能力，打好防范化解金融风险攻坚战，具有十分重要的意义。

郭树清强调，系统全体党员干部都要迅速行动起来，坚决把中央的要求落到实处。一是要认真学习贯彻党的十九大和全国“两会”精神。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中全会精神，贯彻落实全国“两会”精神，深刻领会习近平总书记在全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是要有序推进新机构组建工作。要在党中央统一领导下，有组织、有步骤推进中国银行保险监督管理委员会组建工作。以党中央批准的深化党和国家机构改革方案为准绳，抓紧研究机构组建安排和“三定”方案意见。按照党中央部署，做好相关职能划转交接工作。秉持公平、公正原则和事业至上、人才为本理念选好配强干部。正确引导社会舆论，为有序推进、按期完成改革创造良好环境。三是要毫不放松地抓好监管工作，确保机构组建和监管工作“两不误、两促进”。各个部门各级机构要各司其职、主动作为、统筹协调、强化沟通，一如既往地积极推进各项工作落地落实。机构改革期间，要确保职责调整和日常工作无缝衔接，特别要确保金融监管服务、重大风险处置等方面工作正常开展。要坚决贯彻落实党中央决策部署，自觉服从国务院金融稳定发展委员会领导，坚持新发展理念，以服务供给侧结构性改革为主线，抓紧抓好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点工作，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。四是要严格遵守各项纪律要求。要严明政治纪律，严明组织纪律，严明机构编制纪律，严明干部人事纪律，严明财经纪律，严格保密纪律，坚决做到有令必行、有禁必止。

会后，中国银行保险监督管理委员会党委立刻召开党委会议，成立机构组建工作领导小组，研究部署机构改革期间有关工作。

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责任编辑：张义凌