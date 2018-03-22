黄明任应急管理部党组书记 王玉普任部长(简历)

原标题：应急管理部领导班子成员公布，黄明任党组书记

“中华人民共和国应急管理部”微信公号3月22日消息，3月22日，应急管理部干部大会在京召开。中央组织部有关负责人宣布了中央关于应急管理部领导班子任命的决定。应急管理部党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普出席会议并讲话。应急管理部党组副书记付建华，党组成员孙华山、郑国光、黄玉治、叶建春、尚勇、艾俊涛、王浩水出席会议。

来源：“中华人民共和国应急管理部”微信公号

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据中国共产党新闻网 黄明同志简历

截止2016年08月

黄明，男，汉族，1957年10月生，江苏兴化人，1976年12月加入中国共产党，1975年8月参加工作，中共江苏省委党校科学社会主义专业毕业，在职研究生学历。现任中央政法委委员、公安部党委副书记、副部长（正部长级），副总警监警衔。

据中国经济网 王玉普简历

王玉普，男，汉族，1956年10月生，辽宁新民人，1982年1月参加工作，1985年3月加入中国共产党，中国石油大学（北京）石油天然气工程学院油气田开发工程专业在职研究生毕业，工学博士。

1978年3月至1982年1月在大庆石油学院矿机专业学习；

1982年1月至1994年5月大庆石油管理局采油七厂工程大队技术员、副大队长、大队长；

1994年5月至1997年1月大庆石油管理局采油七厂副厂长、四厂副厂长（其间：1994年9月至1996年12月中国石油大学（北京）石油工程系油气田开发工程专业在职研究生学习，获工学硕士学位）；

1997年1月至1997年11月大庆石油管理局第一油气开发事业部副主任兼总工程师；

1997年11月至1998年11月，大庆石油管理局油田开发处处长；

1998年11月至1999年9月，大庆石油管理局副总工程师；

1999年9月至2000年10月，大庆油田有限责任公司董事、副总工程师；

2000年10月至2003年12月，大庆油田有限责任公司董事、常务副总经理、党委委员（其间：2000年9月至2003年7月中国石油大学（北京）石油天然气工程学院油气田开发工程专业在职研究生学习，获工学博士学位）；

2003年12月至2008年3月，大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委副书记（其间：2007年3月至2008年1月在中央党校一年制中青年干部培训班学习；2007年12月当选为中国工程院院士）；

2008年3月至2009年8月，大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局）董事长兼总经理（局长）、党委副书记；

2009年8月至2010年7月，黑龙江省副省长；

2010年7月至2013年2月，全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记，中央精神文明建设指导委员会委员（2010年12月），中央社会管理综合治理委员会委员（2011年3月），国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组成员（2011年7月）；

2013年2月至2014年6月，中国工程院副院长候选人、党组副书记（正部长级），中央精神文明建设指导委员会委员（2013年10月免），中央社会管理综合治理委员会委员，国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组成员（2013年6月免）；

2014年6月至2015年4月，中国工程院副院长、党组副书记（正部长级）；

2015年4月至2017年9月，中国石油化工集团公司董事长、党组书记兼中国石油化工股份有限公司董事长（2015年5月）；

2017年9月至2018年03月，任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。

第十七届中央候补委员，十八届中央委员。

责任编辑：张义凌