退休官员被儿子前女友举报 女子曾在省纪委旁租房

原标题： 扬州国资委原主任被儿子前女友举报 女子一度在省纪委旁租房

3月20日，扬州市纪委监委通报，扬州市国有资产监督管理委员会原主任黄道龙涉严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

官方资料显示，66岁的黄道龙于2012年10月退休。此前，他和36岁的儿子、扬州市公共资源交易中心政府采购科科长黄宇，被实名举报巨额财产来历不明。

举报者为中行扬州支行原员工王燕茹。她自称与黄宇曾交往多年，打算结婚。去年7月，黄宇因怀疑她有其他男人而对其进行殴打。“我报警后才发现他已婚，后来去婚姻登记处询问，才知道他早就结婚了”。

重案组37号（微信ID：zhonganzu37）2月25日从扬州市纪委确认，针对王燕茹实名举报黄道龙父子一事，纪检部门已介入调查。此前，探员从扬州市公共资源交易中心获悉，黄宇确为政府采购科科长，目前已停职。

▲举报者王艳茹提供的黄道龙父子名下房产。

被打后发现男友已婚举报

王艳茹告诉重案组37号，自己与黄宇是男女朋友关系，交往7年，一直说要结婚。但她被黄宇殴打后报警才发现，黄宇是已婚状态。

其提供的一份由扬州市公安局邗江分局出具的行政处罚决定书显示，2017年7月8日22时许，王燕茹将借黄宇的轿车归还，黄宇称车内有香烟味与王燕茹发生口角。王燕茹称黄宇抓住其头发撞击头部，采用脚踢等方式殴打。经鉴定，王艳茹构成轻微伤，黄宇实施故意伤害行为。

探员注意到，2017年9月5日，汉河派出所对黄宇作出《不予行政处罚决定书》。同年11月12日，扬州市政府作出撤销决定，责令邗江分局重新调查处理，后者经调查，决定给予黄宇行政拘留五日的处罚决定。

“我不知道他结婚了，被打出门也住过院，中途他们没来看过一次。”王艳茹表示，举报时很决绝。她在检举信中提到，黄道龙父子拥有来历不明的房产、珠宝、书画、成套的红木家具、豪华轿车及大量银行卡和现金，资产高达几千万。

▲王艳茹提供的黄道龙父子一处房产。

其提供的“部分财产清单”显示，黄道龙父子及亲戚名下有多套房产，包括别墅。还有宝马、凯迪拉克、奥迪车以及翡翠吊坠、书画、古玩等。另一张账户明细显示，黄宇名下有430万余元现金。

黄道龙涉严重违纪违法被查

2月25日，扬州市纪委通报，“对社会关注的实名举报我市个别干部一事，扬州市纪委监委高度重视，接到信访举报后，已按程序严肃认真办理。”重案组37号从扬州市纪委确认，通报针对王燕茹实名举报黄道龙父子一事。

3月20日，扬州市纪委、监察委通报，扬州市政府国资委原主任黄道龙涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

扬州市纪委监察委宣传部工作人员表示，关于黄道龙的调查情况已发布在官网，黄宇是否接受调查不便透露。

3月22日，扬州市公共资源交易管理中心综合科一名工作人员告诉探员，黄宇于2017年10月就不在该中心工作。随后记者拨打黄宇电话，显示已关机。

公开资料显示，黄道龙曾任共青团扬州市委秘书，扬州市审计局副局长、局长，扬州市国资委主任等职，2012年退休。黄宇曾任扬州市财政局下属二十四桥宾馆副总经理，2016年9月任扬州市资源交易中心政府采购科科长。

对话

“他已婚还与我同居，肯定要个说法”

重案37号：知道黄道龙涉严重违纪违法被查后，你是什么样的心态？

王艳茹：昨天我从网上看到他正在接受调查，想说恶有恶报，还有就是觉得轻松一点了。

重案组37号：你举报黄道龙、黄宇父子的原因是什么？

王艳茹：我跟黄宇谈了七年，我们是2010年经人介绍认识，一直是以结婚为目的交往，他也一直说要结婚。我们住在黄宇名下一套房子，是同居状态。

去年7月，他闻到车里有烟味，怀疑我有其他男人，就动手打我。我报警后，在公安局才发现黄宇已经结婚了。后来我去婚姻登记处询问，发现他在去年2月与一名罗姓女子结婚，这期间我们还一直同居，就把他举报了。

▲王艳茹称被黄宇打伤。

重案37号：举报态度很坚决？

王艳茹：对，我是被打出门，还住过院，中途他们家没有来看过一次，我也没有接到过任何道歉，“对不起”之类的话都没有。我很伤心、很绝望，7月18号就辞职准备举报了。

重案37号：为什么会连他父亲一起举报？

王艳茹：举报了黄宇后，他们家觉得这种打人的小事，闹不出来什么名堂。我不服气，20多岁就跟他谈了，拖到33岁，肯定要个说法。当时就闹起来，他爸爸一直护他，就说黄宇没有打我，说我诬告。

后来我想了一下，黄宇是独生子，钱都是他爸爸给的，他爸一直护着，估计也告不倒，就一起举报了。（举报）黄宇道德问题，黄道龙巨额资产来源不明。

重案37号：你是怎么知道他们家的经济情况的？

王艳茹：黄宇有多套房子。我举报后，他开始卖房子，车也卖了一辆。谈恋爱时，他都带我去过，还有几张房产证，都是他给我看过的。

重案37号：然后你就去搜集证据？

王艳茹：我觉得他们错了，错了就应该受到惩罚。他爸爸我以前接触不多，举报后开始搜集证据。我发现巨额财产来源不明好像告不倒，要搜集他贪污的证据。我原来是银行信贷部员工，整理资料是专业，花一晚上就整理出举报材料清单。

“终身追责，不是退休就不举报了”

重案37号：为什么考虑用实名举报的方式，没有顾虑吗？

王艳茹：没有。因为举报的都是事实。他妈妈是普通职员，一个月2000多块钱，靠工资买这么多房子不可能。

举报时我一直高度紧张，因为毕竟是一个女孩子单独面对，他们家关系网又很强，也恐吓过我，也确实担心自己安全问题。

重案37号：你还受到恐吓？

王艳茹：黄宇恐吓我，说如果举报，他就找人弄我，“你在扬州不要想嫁人了。”

重案37号：这个事情，家人有劝过你吗？

王艳茹：家人还好，他们知道我很伤心，不会说什么，而且我觉得自己没有错，黄宇确实动手打了我，道德上也确实问题严重，你结过婚还跟我住在一起，我不能接受。

重案37号：你是怎么举报的？

王艳茹：我往省里举报的，在南京租了个房子，就在省纪委旁边。然后在扬州省纪委信访室，我天天往里面送信件。也找巡视组反映过，天天写信。

重案37号：有没有考虑过黄道龙已经退休了？

王艳茹：终身追责吧，纪委这块就是终身追踪。不是说官员退休了，就不举报了。不管当官还是干什么，跟了你七年，到最后把人家打成这样，正常人都不能接受吧。

黄道龙退休后还有一些问题，因为黄宇有张银行卡是我担保的，我不知道他是否有参与进来，还在等这个调查结果。

重案37号：你工作或者生活有什么打算吗？

王艳茹：想到要举报怕耽误工作，我就辞职了。现在我状态没有调整好，想休息一段时间，暂时不想工作。

新京报记者 林斐然 张彤

责任编辑：张义凌