机构改革后的“双首长” 和以前有什么不同

原标题：机构改革后的“双首长”

来源：北京青年报

时政从来不缺乏新闻，缺的是发现。

两会闭幕后，最令人关心的莫过于党和国家机构改革。3月21日，中央全文公布了相关方案，而更多后续细节，需要大家通过不同渠道敏锐地捕捉。

例如部门官方发布渠道。如果说过去几年中央部门有什么重要变化，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）觉得信息公开透明应该算一件。身处移动互联网时代，哪几家部委没有官网、官方微信甚至是微博？

这几天，有人发现一些中央部门的“面孔”悄悄在变化——例如文化和旅游部、应急管理部的官网分别于21日和22日上线；生态环境部微信公众号已经由“环保部发布”改为“生态环境部”。

当然，还有更多更重要的变化。

新机构“一把手”任命

跟文化和旅游部官网一起发生变化的还有班子成员。

这个新部门官网3月22日登了一则消息：3月20日，文化和旅游部干部大会在京召开。文中透露，雒树刚出任文化和旅游部党组书记、部长，李金早出任党组副书记、副部长。熟悉时政的朋友应该都知道，雒树刚原为文化部党组书记、部长，李金早则是副部级机构国家旅游局党组书记、局长。两个部门合并以后，两位主官的安排也顺其自然。

与文化和旅游部不同，中国银行保险监督管理委员会是合并了同级的银监会和保监会，只是保监会自从项俊波出事以后，一直没有接替人选，此番合并，由原银监会主席郭树清出任新机构党委书记、主席。

△ 3月21日下午，郭树清出现在银监会门口

还有与前述两个部门不同的，如国家广播电视总局，是在原国家新闻出版广电总局的广播电视有关职能基础上组建起来的，原机构的新闻出版职能已并入中宣部。

这个优化结构的新部门，主官由原原国家新闻出版广电总局局长聂辰席担任，而聂辰席的副手，履新不久的原国家新闻出版广电总局副局长、中央电视台台长慎海雄则出任“三台合一”的中央广播电视总台台长、党组书记。

现年51岁的慎海雄长期在新华社工作，三年前从新华社副社长任上南下广东，出任广东省委常委、宣传部部长；一个月前成为国家新闻出版广电总局副局长、党组副书记，中央电视台台长。此次，承担“三台合一”的重任。

两任书记当院长

如今的中央广播电视总台，已是国务院直属事业单位。换句话说，它同新华社、中国银行保险监督管理委员会、中国社科院是同等性质的单位。

说到中国社科院，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）顺便提一下，它也迎来了新主官。刚刚卸任河南省委书记的谢伏瞻，接替已担任全国民族和宗教委员会主任的王伟光，成为新一任中国社科院院长。

现年64岁的谢伏瞻时隔五年重回智囊机构。他曾长期在国务院发展研究中心工作，后担任国家统计局局长。五年前，谢伏瞻从国务院研究室主任岗位上调往河南任职，先后担任省长、省委书记。

现在，谢伏瞻成为中国社科院第7任院长，也是第3位省委书记出身的院长，前两位是李铁映和陈奎元。李铁映曾担任辽宁省委书记（当时设有第一书记），陈奎元则先后担任两个省委一把手。

谢伏瞻和陈奎元有一个共同点，两人都从河南省委书记任上进京，成为中国社科院院长。

目前，中国社科院、中科院两大研究机构均有执掌过地方的官员担任重要领导职务，中科院那边是党组副书记、副院长刘伟平，他曾是甘肃省省长。

双首长

政知君3月22日晚上得知一个消息，重新组建的司法部部长傅政华召开部长办公会，并于会后召开全系统电视电话会议。

之所以说司法部是“重新组建”，是因为其是将原来的国务院法制办与司法部整合。

这则消息披露，原国务院法制办党组书记、副主任袁曙宏出任司法部党组书记。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，原国务院法制办主任宋大涵已经担任全国政协文化文史和学习委员会主任。

换句话说，袁曙宏从一个“双首长”的机构，成为新机构“双首长”中的一个。

“双首长制”对于熟悉时政的朋友而言并不陌生。例如以前的交通部曾实行书记、部长“双首长制”。今年“两会”时，交通部党组书记杨传堂曾告诉政知见（微信ID：bqzhenghziju），“双首长”是中央从实际情况出发，慎重决定的。接受政知君采访后没多久，杨传堂当选为全国政协副主席。目前交通部官网上，党组书记仍是他，部长还是李小鹏。

另外一个“双首长”制是新成立的“应急管理部”。这个部门是将安监总局的职责、公安部的消防、民政部的救灾、原国土部的地质灾害等11个机构的部分职责整合后成立的。

如今的应急管理部部长是原安监总局局长王玉普，党组书记则由公安部原公安部党委副书记、副部长（正部长级）黄明担任。

新组建的国家市场监督管理总局也是“双首长制”，64岁的原国家工商行政管理总局党组书记、局长张茅任国家市场监督管理总局局长，原国家食药监总局党组书记、局长毕井泉任党组书记、副局长。该局属于国务院直属机构，改革方案中明确，其职责主要包括原工商总局、质检总局、食药监总局的职责，还有部分国家发改委和商务部的职责。

政知君注意到，65岁的原质检总局局长支树平已转往全国政协担任提案委员会副主任。

与支树平一起转往全国政协任职的还有于广洲，他此番卸任海关总署署长，担任全国政协经济委副主任。署长一职则由党组书记、原副署长倪岳峰接任。

也就是说，原先“双首长”的海关总署，目前党组书记、署长由同一人担任。

责任编辑：张岩