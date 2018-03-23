国务院这个新组建部门不一般 10位领导有3位正部

原标题：国务院新部门组建，5部门领导“集合”

来源：长安街知事

撰文 | 高楼

国务院机构改革正在进行中，“双正部”再度出现。

3月22日，应急管理部干部大会在京召开。中央组织部有关负责人宣布了中央关于应急管理部领导班子任命的决定。应急管理部党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普出席会议并讲话。应急管理部党组副书记付建华，党组成员孙华山、郑国光、黄玉治、叶建春、尚勇、艾俊涛、王浩水出席会议。

黄明

目前已经公布的改革后的部委中，搭配“双正部”的有：应急管理部——党组书记黄明、部长王玉普，司法部——部长傅政华、党组书记袁曙宏，国家市场监督管理总局——局长张茅，党组书记毕井泉。

国家海关总署则从“双正部”变为“单正部”，倪岳峰正式出任海关总署署长、党组书记。2017年6月，时任福建省委副书记倪岳峰调任海关总署党组书记、副署长，原署长、党组书记于广洲调整为署长、党组成员。今年3月，于广洲当选全国政协经济委员会副主任。

此前，国务院比较著名的“双正部”部门是交通运输部——党组书记杨传堂、部长李小鹏。3月14日，杨传堂当选为全国政协副主席，晋升副国级。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，新成立的应急管理部领导班子构成比较多元，10位领导分别来自5个不同的部门，并有3位正部级：

1人来自公安部：党组书记黄明为公安部原党委副书记、副部长（正部长级）；

6人来自原国家安监总局：部长王玉普为原安监总局局长、党组书记，党组副书记付建华为原安监总局副局长、党组副书记，孙华山、黄玉治为原安监总局副局长，孙华山兼任国家安全生产应急救援指挥中心主任，黄玉治兼任国家煤矿安全监察局局长，艾俊涛原为中纪委驻安监总局纪检组组长，王浩水为原安监总局总工程师；

1人来自中国地震局，郑国光原任中国地震局局长；

1人来自水利部，叶建春原为水利部副部长、国务院三峡工程建设委员会委员；

1人来原国家食药监总局，尚勇为原食药监总局副局长（正部长级）。

王玉普

在这次国务院机构改革中，应急管理部一共整合了来自13个部门的全部或部分职责，是数量最多的。这13个部门为：国家安全生产监督管理总局、国务院办公厅、公安部、民政部、国土资源部、水利部、农业部、国家林业局、中国地震局、国家防汛抗旱总指挥部、国家减灾委员会、国务院抗震救灾指挥部、国家森林防火指挥部。

此外，中国地震局、国家煤矿安全监察局也由应急管理部管理。公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理。

责任编辑：张岩