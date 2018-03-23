特朗普对中国挑起贸易战 最先受伤的却是它

原标题：特朗普挑起贸易战，最先受伤的竟然是它！

北京时间3月23日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收高额关税、对中资投资美国设限并在世贸组织采取针对中国的行动等。

特朗普表示，美国将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税等，他称这些做法将会使美国更加强大和富有。

美国政府高级官员透露，美国贸易代表办公室（USTR）将在15天内公布商品清单，涵盖1300种产品。

与此同时，美国财政部也将在60天内拿出对中资投资美国科技领域设限的方案。

中新社记者 廖攀 摄 图片来源：中新网

特朗普在签署备忘录前强调，美国存在“失控的”对华贸易赤字。他还表示，这只是许多贸易行动中的第一个。

23日，中国商务部回应：关于301调查，中方已经多次明确表明立场。中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。

美贸易政策引发美股暴跌

美国当地3月22日，在特朗普宣布对华贸易限制措施之后，资本市场出现恐慌，美国股市暴跌。

当天收盘，道琼斯工业平均指数收跌724.42点，跌幅2.93%，跌破24000点整数位心理关口，报23957.89点，创2月8日以来收盘新低。

标普500指数收跌68.24点，跌幅2.52%，创2月8日以来最大单日跌幅，报2643.69点，创2月9日以来收盘新低。

纳斯达克综合指数收跌178.61点，跌幅2.43%，也创2月8日以来最大单日跌幅，报7166.68点。

分析人士认为，美股市场近期正在消化特朗普对进口钢铝加税和美联储加息带来的影响，当天对中国商品征收关税的决定令投资者对贸易战的担忧加剧，制造业和金融业股票遭抛售，最终导致股市大跌。

据CNNMoney网站报道，如果美国与中国开打贸易战，那么对美国的一些大型公司来说可能是个非常糟糕的消息。

如果中国方面对此关税采取报复行动，那么苹果、波音、英特尔以及其他身为道指和标普500成分股的大型国际化公司可能会面临困境，原因是这些公司已经开始在中国市场上从事业务。

在最近一个季度中，苹果有180亿美元的营收来自于中国市场，在该公司的总销售额中所占比重为20%。波音去年的中国销售额为接近120亿美元，在其总营收中所占比重达到了近13%。

与此同时，芯片巨头英特尔——以及其他一些半导体公司，如德州仪器、英伟达、美光科技和高通等，也都在中国市场上拥有规模较大的业务。

为何针对中国？

自特朗普上台以来，对于发动全球“贸易战”的担忧从未间断过。进入2018年，更是愈演愈烈。

先是3月8日，特朗普宣布除墨西哥和加拿大外，将对所有国家征收钢铁和铝的进口关税。现在又对中国出手。

为何此次专门针对中国？这要追溯到2017年8月，美国对中国发起了“301调查”。

“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁，包括撤销贸易优惠、征收报复性关税等。

李南轩 摄 图片来源：中新网

白宫称，特朗普决定采取上述措施绝大部分原因是基于“301调查”的结果，并指责“中国窃取了美国的知识产权和技术”。

当天，在接受CGTN专访时，中国驻美国大使崔天凯回应说，美国应该意识到，现在世界变化了。很多国家都在发展创新。如果美国觉得技术都是自己一家的，这种态度就是“歧视他国”，是无知的表现。

3月初，美国贸易代表办公室曾向特朗普提交了一份300亿美元中国商品关税一揽子计划。路透社称，特朗普对助手说这个金额还不够高，随后他将规模提高到600亿美元。

据BBC报道，美国此次对中国征税的商品，锁定在科技、通信和知识产权领域，包括半导体，电信设备和电脑组件，约相当于中国对美出口总额的八分之一。

这不禁让人联想到，中国华为此前多次在美国受挫。

最新的一起是美国最大的电子产品零售商百思买（Best Buy）已经停止从华为采购最新款的智能手机，在未来几个星期内，百思买还将停止销售华为的产品。

除了关税，英国《金融时报》报道称，预计美国还将对来自中国的投资施加限制，并可能对中国公民的签证实施新的限制。

CNBC援引消息人士称，根据第一阶段关税的影响，特朗普将考虑在两周内对中国采取进一步的行动。

中国如何应对？

对中国征收关税，已经招致了美国商界以及其他人的广泛批评，后者担心这将导致世界两个最大经济体之间爆发贸易战。

在过去几天里，美国商界要人纷纷呼吁特朗普政府，不要对从中国进口的电子产品、鞋及其他商品征收惩罚性关税，但特朗普还是这样做了。

《纽约时报》称，特朗普的行动表明，他下定决心放弃几十年来朝着开放市场和世界经济一体化前进的方向，转而采取一种更加明确的保护主义做法，在美国堡垒的周围设置障碍。

《金融时报》指出，即便特朗普认为他这样做是要在11月中期选举前落实他对选民承诺的贸易保护措施，但一项着眼于短期政治利益的政策可能对世界最大的两个经济体造成长期破坏。

图片来源：外交部网站

在21日的外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹强调，中美经贸关系的本质是互利共赢的，近40年来，中美经贸合作给两国提供了巨大市场，创造了大量就业机会，还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。

此前，特朗普曾多次声称要减少中美之间3750亿美元的贸易逆差。

华春莹表示，造成当前中美贸易不平衡的因素是多方面的，解决的正确思路是扩大对彼此市场的开放，做大合作蛋糕，而不是打什么贸易战，或者强买强卖。

华春莹指出，中方不想跟任何人打贸易战，“但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲”。

美国信息技术创新基金会日前发布的一份研究报告显示，如果特朗普政府对从中国进口的信息和通信技术产品征收25%的关税，这将导致美国经济未来10年损失约3320亿美元。

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责任编辑：张建利