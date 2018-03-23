北京顺义通州等六区空气质量已达重度污染

[北京城六区空气质量已达重度污染]今天上午，受不利扩散条件影响，PM2.5浓度逐渐升高。截至目前，城六区及顺义、通州、大兴的空气质量已经达到重度污染水平。北京环保监测中心的监测数据也显示，北京目前实时空气质量指数已达204，首要污染物为PM2.5，空气质量为重度污染。在这种情况下，心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低。建议儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。（北青报记者 王斌）
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