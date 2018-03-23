新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京顺义通州等六区空气质量已达重度污染

北京顺义通州等六区空气质量已达重度污染
2018年03月23日 11:54 北京青年报作者：北京青年报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[北京城六区空气质量已达重度污染]今天上午，受不利扩散条件影响，PM2.5浓度逐渐升高。截至目前，城六区及顺义、通州、大兴的空气质量已经达到重度污染水平。北京环保监测中心的监测数据也显示，北京目前实时空气质量指数已达204，首要污染物为PM2.5，空气质量为重度污染。在这种情况下，心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低。建议儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。（北青报记者 王斌）

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区