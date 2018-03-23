中国公民因东京大雪被困 驻日大使馆:已平安获救

原标题：部分中国公民因东京大雪被困 已平安获救
据日本媒体报道，东京21日突降大雪导致奥多摩地区13名登山游客被困，日方救援队于22日上午已将上述人员全部安全送到山下。中国驻日本大使馆今天发布公告称，经大使馆确认，上述游客中有数名中国公民，部分人员轻微冻伤已送院治疗，大使馆向其转达问候。
天气多变，中国驻日本大使馆再次提醒广大华人华侨和赴日游客，随时关注天气变化，注意出行出游安全。（北青报记者 屈畅）
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