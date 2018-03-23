特朗普政府拿出杀手锏 中美贸易战迫在眉睫

原标题：中美贸易战迫在眉睫

先是祭出钢铁重税在全球探路，再是清理团队中对华政策的不同声音，最终，特朗普政府拿出了自己的杀手锏。

北京时间3月23日凌晨，美国总统特朗普宣布，将对中国价值高达500亿美元（约合人民币3165亿元）的商品征收惩罚性关税，同时实施投资限制。

资深贸易律师、北京高朋律师事务所高级合伙人张毅告诉《中国经营报》记者：“此动议一旦实施，将成为现代历史上美国总统针对中国启动的最大手笔的贸易战。”

作为反制，3月23日早间，中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，该清单包含7类、128个税项产品，涉及美对华约30亿美元出口。

显然，在这样的局势之下，即使反应最迟钝的企业，也已经闻到了贸易战的硝烟。不过，张毅告诉记者：“这并不意味着贸易战正式打响。因为按照美国法律，在特朗普政策正式实施之前，还有60天的征求意见的时间，而中国的反制清单明显也是处在征求意见的阶段。现在只能说是双方子弹已经装好，还得等司令员下达扣响扳机的命令。”

“而这60天，恰恰是中美进行谈判的关键时期，结果也可能是小规模的局部的贸易冲突，这将取决于双方各自的筹码。”张毅表示。

不过，值得注意的是，中美这场贸易战绝非孤立事件，而是中美全面博弈的开始。此前中国现代国际关系研究院副院长袁鹏就撰文表示：“两国从以往的‘（一）超（多）强’关系变为‘老大老二’关系，形成战略竞争格局也就在所难免，这是不以人的意志为转移的客观现实，也是难以回避的历史基本规律。”

贸易战迫在眉睫只有60天缓冲期

来看一下中美的贸易格局：

2017年中国对美国出口为2.91万亿元人民币，中国出口总额为15.33万亿元人民币，GDP为82.71万亿元人民币，对美国出口占中国出口总额的18.9%，对美国出口占GDP比值为3.5%。

2017年美国对中国出口为1304亿美元，美国出口总额为23293亿美元，GDP为19.55万亿美元，对中国出口占美国出口总额的5.6%，对中国出口占GDP比值为0.667%。

简单对比不难看出，2017年中国对美贸易顺差为1.87万亿元（约合2780亿美元）。而且贸易战一旦开打，中国所受到的直接损失将远远高于美国。这也就是为什么提出贸易逆差必须解决的背景，按特朗普的估计，来自中国的竞争在短期内影响了美国大约6万个工厂。

不过，天风证券研究所的研究显示，在中美贸易战中，美国所受的损失除了直接损失之外，还会包括在华投资的跨国公司损失，以及基于中国出口的零部件产品导致的美国本国生产成本提高，以及消费成本的提高等等，算下来总损失应该不会低于中国。

根据美国彼得森国际经济研究所测算，即使发生短暂的贸易战，美国私营领域也将失去130万个工作岗位，占私营领域总工作人数的1%。牛津经济学智库也表示：“如果特朗普针对600亿美元的中国商品征收25%的关税的话，中国经济增长率今年可能下降0.1个百分点，但美国经济自身受到的伤害则要更大，可谓‘伤敌八百，自损一千’。”

在这种情况下，双方能否坐下来谈判将显得至为重要。张毅告诉记者：“按照美国的法律，美国贸易代表莱特希泽的办公室将在15天内公布针对的商品清单，随后将有30天的公示时间，由美国商界及相关代表发表意见，最终财政部要实施征税方案，最快也要在60天之后。”

目前，《纽约时报》报道了从美国贸易代表办公室流露出的部分商品清单，其中包括鞋、衣服等轻工纺织产品、高科技产品以及中国的高铁等100项1300种商品。而这些商品清单更多地来自于去年8月美对华启动的301调查。

事实上，早在今年3月9日，美国就已根据232措施针对进口中国的钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，这还不包括美国商务部宣布的“对中国铝箔产品厂商征收48.64%至106.09%的反倾销税，以及17.14%至80.97%的反补贴税”。

在张毅看来：“无论是232措施，还是301条款，都是根据美国本国法律做出的决定，在本质上是违反WTO原则的，在这种情况下，中国有两种应对方式：其一，直接反制；其二，向WTO申诉。从当前情况来看，直接反制的效率更高。”

“对于可能受到影响的企业来说，他们应该尽可能寻找渠道发出自己的反对声音，一方面通过美国客户、关联公司、进口商向美国当局表达意见，另一方面也寻求中国商务部门对对方相关产业的压制和制裁。通过这种施压，尽可能地把本企业的产品从清单中拿下。”张毅建议说。

对301和中美知识产权问题有深入研究的黄贤涛博士也告诉记者：“从中美历史上的贸易纷争来看，‘301调查’一直把中国列为‘重点国家’或‘重点观察国家’名单，中国企业一直是‘337调查’的重点，但现在美国很难像上世纪90年代那样以知识产权争端的名义大搞贸易战了，因为美国不再是‘丛林之王’，中国的知识产权环境也今非昔比，在这场战争中，美国将不再具有绝对优势。”

的确，在上世纪90年代，中美知识产权纠纷不断、烽烟迭起、贸易战一触即发，先后进行了1989、1991、1994、1996年四次中美知识产权谈判。随着中国加入WTO，中美政府间知识产权冲突趋于缓和，但仍纷争不断。在很长一段时间，中国一直处于劣势。

但是，从2011年开始，中国成为了专利申请第一大国，现在中国国内专利申请量已经超过美欧日韩总和，年度发明专利申请量和发明专利拥有量双双过百万件；商标注册量已经连续多年居世界第一，版权产业增加值占DGP比重高达7.33%。在国际上，2017年我国PCT国际专利申请量排名第二，马德里国际商标注册申请量排名第三。

在黄贤涛看来，伴随中国正在从知识产权大国向知识产权强国转变，美国的“丛林之王”地位正在不保。以区块链的全球专利申请为例，中国在这一领域的专利申请已经大大超过了美国。这也正是美国从国家战略上警惕的根本所在，这次大规模的贸易惩罚清单，无非是想在中国的高速发展上扼住最关键的技术创新和产业转型升级的咽喉。

背后是中美全面博弈

显然，美国对华政策是一个组合拳，远非贸易战那么简单。

对于此前的钢铁重税政策，有分析人士就指出：“美国对钢铁和铝进口征收重税虽然是面向全球，但是很多国家，包括加拿大、墨西哥、日本、澳大利亚和韩国都获得了豁免，欧盟也在就豁免问题与美谈判，所以，最终这项政策指向的只有中国。”

虽然有人认为中国对美钢铁出口在前十名以外，但更严重的问题是它影响到了其他国家对中国的钢铁采购。“殊不知许多第三国在采购中国的钢铁后会再将制成品出口到美国，中国钢铁通过‘转运’的方式到达美国，实际数量和份额远超表面的统计数据。”分析人士表示。

有消息显示，加拿大就正在采取措施，在获得美国钢铁重税豁免后也将相应提高本国钢铁进口关税，以避免他国钢铁利用加拿大钢铁豁免税通道将钢铁倾销到美国。显然，这正是美国在全球孤立中国的政策之一。

众所周知，贸易战背后往往关系的是货币战争，特朗普希望借此提高关税逼迫人民币升值或高端制造业回流，不仅如此，本次贸易战锁定在知识产权领域，突显了中美双方在技术创新上的博弈。

袁鹏就认为，中美之间的关系正在发生战略性的变化，而双方的博弈将变得更加复杂。

鑫根智库负责人曾强也告诉本报记者：“中美贸易战的爆发使得中国像一个突然长大的孩子，战斗模式急需从二级升维到三级。因为传统的二维的贸易竞争模式与中国未来发展完全不对称，中国要从大国战略走向强国战略，需要从产业、地域、金融三个层次上发力，必须在知识产权、物权、金融、数字、创新平台等多个维度做好准备，而这恰好是‘金三极’战略的核心和精髓。”

值得注意的是，鑫根智库此前曾就中华民族的伟大复兴提出了“金三极”战略，这是一个由全球区域“金三极”、产业“金三极”及金融“金三极”三个板块的“金三极”构成的立体战略。其核心价值是立足世界先进主流经济体，深化高科技的创新引进和运用，打造中国未来金融和产业的制高点，力争在国际舞台和世界市场上争取更大的话语权和主导力，助推中国从大国走向强国。

“中国对美的战略一定要发生变化，维度升级不可避免。”曾强告诉记者。

责任编辑：张岩