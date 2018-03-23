[海军将在南海举行实战化演练]从海军参谋部获悉，为坚决贯彻习主席开训动员令、持续兴起海军部队大抓实战化训练热潮，海军近期将在南海海域举行实战化演练。这是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提高打赢能力，不针对任何特定国家和目标。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有