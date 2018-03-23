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海军将在南海举行实战化演练

海军将在南海举行实战化演练
2018年03月23日 15:00 人民日报作者：人民日报
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　　[海军将在南海举行实战化演练]从海军参谋部获悉，为坚决贯彻习主席开训动员令、持续兴起海军部队大抓实战化训练热潮，海军近期将在南海海域举行实战化演练。这是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提高打赢能力，不针对任何特定国家和目标。

责任编辑：张岩

海军南海
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