美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

原标题：中国国际商会：强烈反对美方拟对华采取的贸易投资保护主义措施
美国政府对中国商品加征关税、对中国投资进行限制，中国国际商会表示强烈反对。根据世贸组织规则，美方既无权就中美之间的有关经贸分歧作出单边认定，更无权采取加征关税等单边措施对中国进行制裁。（央视记者刘颖 王秀帅）
相关阅读：
中美贸易摩擦加剧
中方回应
事件影响：
分析解读：
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有