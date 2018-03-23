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美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对
2018年03月23日 15:57 央视新闻
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　　原标题：中国国际商会：强烈反对美方拟对华采取的贸易投资保护主义措施

　　美国政府对中国商品加征关税、对中国投资进行限制，中国国际商会表示强烈反对。根据世贸组织规则，美方既无权就中美之间的有关经贸分歧作出单边认定，更无权采取加征关税等单边措施对中国进行制裁。（央视记者刘颖 王秀帅）

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责任编辑：桂强

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