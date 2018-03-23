第三代社保卡来了：一卡在手 纵享102项社保服务

原标题：第三代社保卡来了！一卡在手，走遍神州，纵享102项社保服务！

近期，多地启动了第三代社会保障卡试点工作。湖北、四川、上海、山东等试点地区开始使用第三代社保卡。

据了解，与第二代社会保障卡相比，第三代社保卡增加了“一晃而过”的非接触功能，可以大大方便持卡人用卡，使社会保障卡的功能更加强大，应用场景更加广泛。

多地启动第三代社保卡试点工作

2017年9月1日，我国首批第三代社保卡在武汉大学中南医院发放，标志着我国跨省异地就医住院医疗费用实现直接结算成为现实。

2018年1月18日，四川省第三代社会保障卡发行启用仪式在成都举行，这是全国第三代社会保障卡技术验证工作首批试点。目前，成都市已采集录入921.9万人的制卡数据，计划今年内完成1300余万参保人员数据采集并陆续发放第三代社会保障卡。

2018年1月22日，上海市政府办公厅发布通知，从今年1月起，开展第三代社会保障卡试点换发工作。

2018年3月15日，山东省第三代社会保障卡首发新闻发布会举行，山东省本级和泰安市的参保人员将率先更换服务功能更强大的第三代社保卡。

第三代社会保障卡更方便

据了解，第三代社会保障卡是新一代集成电路（IC）卡，使用国密算法增强用卡安全性，同时采用接触式和非接触式“双界面”读卡应用来支持社保功能和金融功能，增加了存储生物特征功能。

与第二代社会保障卡相比，增加了“一晃而过”的非接触功能，可以大大方便持卡人用卡，使社会保障卡的功能更加强大，应用场景更加广泛。第三代社会保障卡在更好地保护个人信息安全的同时，实现“一卡多用，全国通用”的应用目标。

人社部社保中心副主任黄华波表示，随着第三代社保卡的逐步发放，持有第三代社保卡就医者，在全国所有的省市医保定点医院住院，只需缴纳应由个人负担的医疗费用，其他费用由医保经办机构与医院直接结算，个人不需再垫支全部的医疗费用后，再回原参保地报销。同时，全国所有省市参加了医保的人员，在定点医院住院后，也可以直接结算医疗费用。

第三代社会保障卡除了具有社会保障的应用功能外，同时还具备金融功能和个人身份验证等功能，可以实现政务服务、公共服务、金融服务三大领域的“一卡通”。

参保人持社会保障卡不仅可以领取养老金、看病报销，还可以用于公交车、地铁、公共自行车、加油、出租车付费等民生服务。

社会保障卡功能

人社部提出，充分发挥社会保障卡在标准统一、功能兼容方面的优势，重点开发6项基本功能：

（一）电子凭证功能。将社会保障卡作为持卡人办理就业登记、失业登记、参保登记、工伤认定、职业培训、技能鉴定等人力资源和社会保障业务，享受各项就业扶持政策和就业服务、社保服务、人才服务的主要电子身份凭证。

（二）信息记录功能。在社会保障卡内或相关后台系统记录个人基本信息、人力资源和社会保障关键业务信息，形成电子形式的证件副本。

（三）自助查询功能。通过社会保障卡在自助服务一体机或其他服务渠道连接后台系统，方便持卡人查询个人的人力资源和社会保障权益信息及办理相关业务。

（四）就医结算功能。通过社会保障卡实现本地和跨地的医疗保险、工伤保险、生育保险医疗费即时结算，支持挂号、诊疗、妊娠登记、住院登记、购药等就医过程的信息服务，实现就医一卡通。

（五）缴费和待遇领取功能。通过社会保障卡的银行账户实现各类缴费和待遇领取。包括个人各项社会保险缴费、人事人才考试缴费，各项社会保险定期待遇和一次性待遇领取、报销费用领取、就业扶持政策补贴资金领取、重点行业（企业）农民工工资领取等。

（六）金融支付功能。通过社会保障卡的银行账户办理存取款、转账、代收代付等业务。

一卡在手 畅享102项社保福利

据了解，第三代社会保障卡可与现行通用的第二代社保卡同时应用在就医结算等人社服务领域，参保人员可持卡享受社保缴费、待遇领取、就医购药、信息查询、异地就医结算、劳动能力鉴定、就业失业登记等102项人社公共服务。

责任编辑：张义凌