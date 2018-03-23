外媒：美国海军驱逐舰进入南海美济礁12海里以内

资料图：美国海军“马斯汀号”驱逐舰

海外网3月23日电 据路透社报道，美国官员称，美国海军“马斯汀号”驱逐舰当地时间周五（23日）在南海海域实行“航行自由”行动，进入南沙群岛美济礁12海里范围内。

报道称，该行动正值中国海军参谋部表示将在南海举行实战化演练之际。

据央视23日报道，记者从海军参谋部获悉，为坚决贯彻习主席开训动员令、持续兴起海军部队大抓实战化训练热潮，海军近期将在南海海域举行实战化演练。这是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提高打赢能力，不针对任何特定国家和目标。

此前，美国代理助理国务卿凯达诺2月5日曾称，美军舰将会继续在南海开展“航行自由”行动，并表示她将在新加坡航空展上竭力推动东南亚国家购买F-35战机等美制武器。对此，中国外交部发言人耿爽在2月6日的例行记者会上表示，当前南海明明风平浪静，有人偏偏无风起浪，真实目的昭然若揭。

耿爽表示，中方一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对有关国家打着航行飞越自由的旗号，威胁和损害包括中国在内的沿海国的主权和安全利益。

耿爽强调，当前南海的航行和飞越自由不存在任何问题，南海地区局势一直企稳向好，地区国家近来也多次表态对此做出积极的评价。南海明明风平浪静，有人偏偏无风起浪，美方有关人士将所谓的“航行自由”行动，与推销自家的武器挂钩，其真实的目的昭然若揭。（海外网 姜舒译）

责任编辑：桂强