外交部：中国创新成就不靠偷不靠抢 望美清醒认识

原标题：华春莹：创新和知识产权不是美国一家“专利”
在3月23日外交部例行记者会上，有记者问及：美国决定对中国输美产品采取限制措施的同时，美国白宫声明称，中国通过参与并支持对美国公司进行网络攻击，以获得包括商业机密在内的敏感信息。同时，通过限制外国公司知识产权许可等手段强迫美国公司向中国大规模转让技术。中方对此有何评论？
华春莹：我也注意到有关报道。美方必须明白一件事，那就是美国的确是当今世界创新强国，但这不等于创新和知识产权只能是美国一家的“专利”。
前几天我介绍过，世界知识产权组织去年底发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。这份报告还指出，中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。中国正坚定实施创新驱动发展战略。大家都看到，中国在高铁、量子通讯、电子支付等领域都已处于世界领先水平。
中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，而是13亿多中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。我们希望美方对此有清醒认识。美方可以对中国的科技发展进步感到担心，但动辄无端指责，借题发挥，这不是作为世界第一大国应有的度量，也是中方不能接受的。
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