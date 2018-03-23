国家卫健委领导班子组建：马晓伟任主任

原标题：国家卫生健康委员会召开领导干部会议

3月22日，国家卫生健康委员会召开领导干部会议。全国政协副主席李斌主持会议并讲话。中央组织部分管日常工作的副部长（正部长级）姜信治宣布了中央关于组建国家卫生健康委员会和领导班子任职的决定，对党的十八大以来卫生健康事业改革发展取得的成绩给予充分肯定，对原国家卫生计生委党组和系统干部职工工作给予充分肯定，并就全面、系统、准确学习领会习近平总书记关于卫生健康工作重要指示精神，推动落实好健康中国战略提出了要求。国家卫生健康委员会主任、党组书记马晓伟，副主任、党组成员崔丽、王贺胜、曾益新，中央纪委驻国家卫生健康委员会纪检组组长、党组成员马奔，党组成员、中国老龄协会会长王建军出席会议。

李斌讲话表示，坚决拥护和服从中央决定。5年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不折不扣地贯彻落实党中央、国务院的决策部署，卫生健康事业改革发展取得新的重大进展。党中央、国务院召开新世纪第一次全国卫生健康大会，确立新时代卫生健康工作方针，颁布实施《“健康中国2030”规划纲要》。坚持用中国式办法破解医改世界性难题，统筹推进“三医”联动改革，初步构建起中国特色的基本医疗卫生制度框架。坚持预防为主，加强基层能力建设，医疗卫生服务水平持续提升，有力有序开展突发事件紧急医学救援和疫情处置工作。积极稳妥实施“全面两孩”政策，保障妇幼健康安全。壮大优化人才队伍，加强法制建设和行业监督，积极开展卫生健康国际交流合作。认真履行从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪。这些成绩的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，也是全委全系统广大干部职工同心协力、攻坚克难、共同奋斗的结果，是委党组一班人精诚团结、互相支持、真抓实干的结果。向委领导班子、老同志、直属机关和全系统的广大干部职工表示衷心的感谢。相信国家卫生健康委员会一定能够在第一届委党组带领下，全面贯彻落实党中央、国务院提出的各项任务要求，履职尽责，锐意进取，把新时代的卫生健康事业不断推向前进。到政协工作后，将一如既往地关注和支持卫生健康事业改革发展，继续为建设健康中国贡献力量。

马晓伟代表新组建的领导班子作了表态发言，表示完全拥护、坚决服从中央决定，衷心感谢以习近平同志为核心的党中央的信任，同时也深感责任重大，将不忘初心，牢记使命，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把准政治方向，提高政治站位，不断深化对新时代卫生健康事业发展规律的认识；始终保持永远在路上的恒心和韧劲，带头执行民主集中制，以身作则，廉洁自律，诚心诚意接受各方面监督；始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，理论联系实际，深入调查研究，完善政策、破解难题、服务群众，推动事业朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向前进。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心，确立了新时代卫生健康工作方针，开启了健康中国建设新的征程。以李斌同志为班长的原国家卫生计生委领导班子谋大事、顾全局、把方向、抓落实，办成了许多多年想办的大事，解决了一些多年想解决的难题，谨向李斌同志、全体干部职工、老同志致以崇高的敬意和衷心的感谢。面临新时代新形势新任务，委党组将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确的政治方向，认真履行从严治党主体责任，稳妥推进机构改革职能转变，全力推进健康中国建设，坚定不移深化改革，抓好班子带好队伍，团结带领全系统广大干部职工，同心同德，苦干实干，接续奋斗，为增进全体人民健康福祉倾注所有精力、奉献全部智慧，奋力推进卫生健康事业改革发展，创造无愧于新时代的新业绩。

原国家卫生计生委领导班子成员、近年退出领导班子的老同志，委机关副司局长级以上干部、直属联系单位主要负责同志，中央纪委驻委纪检组、国家中医药管理局、全国老龄工作委员会办公室有关负责同志参加会议。

国家卫生健康委员会召开领导干部会议

马晓伟简历

马晓伟，男，汉族，1959年12月出生，山西省五台县人，1982年10月加入中国共产党，1977年8月参加工作。1978年4月至1982年12月在中国医科大学医疗系学习，毕业后历任卫生部科学教育司干部、办公厅秘书，中国医科大学附属第一医院副研究员、研究员、副院长、院长、党委书记，中国医科大学副校长，辽宁省卫生厅厅长、党组书记等职务。2001年10月任卫生部副部长、党组成员。2013年4月任国家卫生和计划生育委员会副主任、党组成员。2018年3月任国家卫生健康委员会主任。（简历来源：中国经济网）

责任编辑：桂强