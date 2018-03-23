中方还原马来西亚沉船救援:潜水员接力带出生还者

原标题：中方还原马来西亚沉船救援：船体倒扣 潜水员接力带出两生还者

来源：中国之声

据中国之声《新闻纵横》报道，一艘载有18名船员的挖沙船21日在马来西亚蔴坡附近海域倾覆，当时船上共有16名中国船员和2名外籍人员。事发当天，3名中国船员获救、1名中国船员遇难。

图片来自网络

中国驻马来西亚大使馆23日说，搜救人员当天在马南部蔴坡附近海域倾覆的挖沙船中又救出两名中国籍船员。使馆在通报中说，参与救援的中方潜水员当天下午在挖沙船泵舱内发现两名清醒的中国船员，随后将他们救出船舱。使馆说，搜救人员还在继续全力搜救其余失踪船员。中国之声记者第一时间采访了参与救援的交通运输部广东打捞局救援人员，他为我们还原了23号的救援经过。

记者：最新救出的两名生还者是在哪里发现的？能不能给我们还原一下救援过程？

救援人员：船是倒扣的，我们认为能有生还者的地方就机舱和泵房，之前在机舱的搜寻没有没有发现生还者。23号，经过技术人员的讨论，我们认为泵房肯定有抽水井，有一个低洼的地方，有比较大的空间，就安排两名潜水员去泵房搜寻，到了之后我们就发现一名生还者露出的脚，随后，潜水员发现两名生还者。我在上面通过救援设备上的监控看到两名生还者状态比较稳定，就让潜水员跟生还者聊天，让他们放心，安慰他们，能找到你肯定就能把你就上去。两名生还者也很理解，很配合。稳定生还者情绪时，我又安排另一名潜水员送备用潜水设备下去，多名潜水员接力把两名生还者带到水面上来。

记者：在22号的时候我们知道在进行水下探测的时候，船内对敲击声有回应，是这两个获救者发出的吗？

救援人员：22号敲击有回应的就是这两个人，已经获救了。

记者：那24号准备怎么开展救援，有没有什么重点？

救援人员：我们计划天一亮就乘坐当地政府部门的潜水船到事故现场，潜水船到位之后，我们尽量早赶到现场，争取在八点之前进入沉船继续救援。沉船到现在已经50多小时了，再有生还者的可能性比较小，但我们认为也有可能有奇迹发生，所以后期我们也会对生活区，驾驶台和货仓进行搜寻。

记者：事故地的海况怎么样，对救援有利吗？目前救援最大的难度在那里？

救援人员：这个海域海况还是比较好的，偶尔有点暴风雨还不是很大影响，影响最大的就是水流了，水流急的时候我们的救援工作要缓一缓，水流急的时候我们要抓紧时间救援。救援还是有一定难度的，沉船内部房间太多，通道太多，结构复杂。

记者：邢斯嘉 杜希萌 谭朕

责任编辑：霍宇昂