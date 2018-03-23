广东揭阳多单位因功夫茶具被通报：不利履行公职

原标题：揭阳多单位因“功夫茶具”被通报
今年2月份以来，广东揭阳市纪委组成6个暗访组对全市134个单位和场所上班时间摆放“功夫茶具”的情况进行检查。3月21日，揭阳市纪委通报了检查结果，全市共有12个单位、个人上班时间摆放、使用“功夫茶具”，共涉及责任领导和责任人员27人。北京青年报记者了解到，早在1月31日，揭阳市纪委就已通报批评了一批“功夫茶具”清理整改不彻底的单位。
纪委暗访134个单位
检查“功夫茶具”情况
根据通报，当地禁止在办公场所摆放、使用功夫茶具。自2月份以来，揭阳市纪委创新异地交叉等暗访方式，将全市分成6个片区，各县（市、区）组成6个暗访组，由市纪委统一指导协调，地区之间“互不打听、互不接待、互不干扰”， 明察暗访了全市134个单位和场所。
经检查，大部分党政机关、企事业单位能严格贯彻执行上级有关禁止在办公场所摆放、使用功夫茶具的要求，工作状态良好，未发现聚集闲聊喝功夫茶的情况。榕城区、揭东区、空港经济区、揭阳产业园、大南海石化工业区、普侨区未发现办公场所摆放、使用功夫茶具。
12个单位个人违规
摆放使用“功夫茶具”
但同时，在其他县（市、区）仍发现12个单位存在问题：普宁市信访局4楼一间办公室；揭西县政府刘某某办公室，揭西县河婆街道办事处刘某某办公室；惠来县华湖镇党委许某某办公室，华湖镇国土资源管理所、农业办、组织室、消防办，东陇镇政府三防指挥所；大南山侨区公安分局刑侦大队办公室，消防安全委员会办公室，区财政局人秘股办公室等仍存在摆放、使用“功夫茶具”情况。
对此，揭阳市纪委将暗访发现的问题交至相关县（市、区）纪委组织核查，督促落实清理整改，责成直接责任人、所在单位主要领导、所在单位纪检部门负责人向市、县（市、区）纪委作深刻书面检查，对责任领导进行谈话提醒或约谈，共涉及责任领导和责任人员27人，其中作书面检查27人，谈话提醒3人，惠来县纪委对东陇镇、华湖镇在全县通报批评。
今年连续两次通报
清理“功夫茶具”情况
这是揭阳市纪委今年第二次对全市各单位关于摆放、使用“功夫茶具”情况的通报。1月31日，当地就曾点名道姓通报批评一批“功夫茶具”清理整改不彻底的单位，但北青报记者查询揭阳市纪委官网时，并未找到相关的通报内容，对此，揭阳市纪委一位工作人员表示，1月31日的通报是一次内部通报。
除了广东揭阳市，在湖南长沙、广西北海等多地也都禁止在机关办公室摆放“功夫茶具”、泡“功夫茶”。对此，社会学教授方向新曾在接受媒体采访时表示，机关办公室是公共空间，用来为纳税人服务，公务员在此行使的是公权力，没有也不应该有空闲来泡功夫茶，这对履行公职不利。
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