中央广播电视总台台长:打造国际一流现代传媒航母

原标题：慎海雄到国际台办公区调研

国际在线3月22日消息，3月22日，中央广播电视总台台长、党组书记慎海雄到中国国际广播电台办公区调研，并主持召开座谈会。

慎海雄考察了在建的对外传播中心技术大楼，看望慰问了俄语部、老挝语部、斯瓦希里语部、土耳其语部和英语中心的中外籍员工，并与大家交流。在主控机房，他现场收听了海外调频台播出情况；在媒资平台，调看了全国两会报道专题片、《如果国宝会说话》多语种电视片，以及《中国剧场》多语种版本在海外播出情况。

在座谈会上，慎海雄听取了王庚年、胡邦胜同志的工作汇报，他首先感谢国际台全体员工多年来为我国国际传播事业付出的辛勤劳动，对国际台的国际传播能力建设的阶段性成绩给予充分肯定，对国际台的外语人才特别是非通用语人才队伍给予高度评价。

慎海雄指出，根据十九届三中全会批准的《深化党和国家机构改革方案》，对中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台（中国国际电视台）进行整合，组建中央广播电视总台。这是中央从深化党和国家机构改革的全局出发作出的重要部署，是推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，加快国际传播能力建设的重大举措，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广播电视宣传工作的高度重视和亲切关怀。国际台干部职工要牢固树立“四个意识”，坚定自觉地把思想和行动统一到中央决策部署上来，正确理解、积极支持和参与改革，统一思想、凝聚共识，扎扎实实地完成中央交办的各项机构改革任务。

慎海雄强调，组建中央广播电视总台是大势所趋，有利于三台发挥集合优势，加快融合发展，形成全方位、多层次、多声部传播党的主张的舆论矩阵，切实提升新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。中央三台原本是一家，同根同源，广播与电视本是孪生兄弟，有着天然的融合优势。这次整合，是新时代新闻舆论工作的现实需要，更是媒体融合发展的内在需要，必须产生化学反应、形成裂变效应。特别是要聚焦提高创新和竞争能力，奋力打造国际一流的国家级现代传媒航母，高质量完成中央交给的任务。

他强调，建设现代传媒航母，一项主要职责就是加强对外传播，讲好中国故事，提升中国的文化软实力。国际台在长期的探索和实践中，已经初步形成了比较完整的国际传播体系，为传播好中国声音做出了积极有效的探索，在讲好中国故事、提高国家文化软实力方面潜力巨大、优势明显，值得期待。

慎海雄要求，全体同志要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，准确把握中央关于机构改革的目标任务和总体要求，在中宣部领导下，扎实推进改革工作。一方面，要按照“不立不破、先立后破”的工作原则，确保播出安全。要继续做好多语种国际传播工作，抓好意识形态工作责任制落实，确保各项工作有条不紊、无缝对接。另一方面，抓住历史机遇，放大自身亮点，齐心协力、群策群力地推进中央级广电媒体的真正融合，在创新开拓中壮大主流舆论、唱响时代强音。他指出，我们欣逢这个伟大的新时代，又亲身参与到机构改革的洪流中，是人生的幸运。有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导和亲切关怀，我们一定能肩负起时代赋予的重任，出色做好改革答卷，让党中央放心、让人民满意。

王庚年在主持座谈会时表示，国际台干部职工坚决服从和拥护中央关于组建中央广播电视总台的决定，将认真贯彻落实党的十九届三中全会和《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》精神，按照打造国家级现代传媒航母的要求，守土有责、守土尽责、扎实推进，落实好意识形态工作责任制，确保当前的新闻宣传工作平稳有序安全运行。

来源：国际在线

责任编辑：霍宇昂