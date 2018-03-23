央视记者为特朗普算7笔账：美国得了便宜还反咬

原标题：央视记者王冠跟特朗普算笔账：美国是得了便宜还反咬

特朗普政府宣布对华高达600亿美元关税壁垒，中美贸易战一触即发？央视北美记者、CGTN主播王冠最近在系列报道中跟美国“算了笔账”，摆事实、讲道理，逐一分析了美国对华贸易战背后的几大理由是否站得住脚。

七笔账反问美对华贸易战：美国捡了便宜还反咬

报道引用全球权威机构经济数据和国际经贸原理反问：把在中国组装的零部件“中间产品”价值全算中国头上是否公平？利用全球产业链布局和逐利的美国企业将中低端加工外包中国捡了便宜却倒过来反咬？华盛顿为何从不提对华服务业顺差全球第一？为何死守“冷战思维”，不将高科技管制松绑解决逆差？

第一笔账，美国对华服务业顺差全球第一。

报道指出，2016年美国对华虽然贸易逆差3470亿美元，但服务贸易顺差370亿美元，是美国全球最大的服务业顺差。两国贸易中既有商品贸易比如服装、鞋帽、大豆、手机、飞机，也有服务贸易比如旅游，教育和知识产权。根据中国商务部统计，2016年中国游客在美人均花费约1.3万美元，远超其他国家游客在美花费。在教育方面，中国在美30万留学生2016年为美贡献约159亿美元收入。

第二笔账，去掉44%中间产品 美对华贸易逆差减半。

中国外贸中很大部分是加工贸易，即从别国进口用于组装成品的零部件，加工完毕后再次出口到世界其他地区，中国出口美国的产品中就有高达44%的“中间产品”。如果把“中间产品”价值去掉，美国对华贸易逆差将减少50%。

第三笔账，美国是全球产业链布局的巨大受益者。

美国是利用全球产业链布局进行产业升级的受益者。美国制造业产值2017年达到历史高点，因为美国公司将航空航天、军火、软件等产业中附加值高的研发和市场营销等环节留在美国本土，低附加值环节如加工、组装则外包到劳动力相对廉价的中国等地。牛津大学去年公布的重磅数据显示，美国制造业产值增速最快的四大产业排名第一的计算机与电子产品、第二的交通机械、和第四的机械制造是从中国进口增速最快的三大行业。

第四笔账，88%美国就业被机械化而非中国取代。

美国总统特朗普曾指责中国抢走美国制造业饭碗，美联社援引美国印第安纳州波尔州立大学统计显示，88%美国制造业岗位流失是机械化造成的。从2010到2015年，美国制造业从中国进口增长，制造业就业也不减反增。

第五笔账，美国百姓买中国货每家每年省850美元。

报道引用牛津经济研究中心数据指出，买中国货帮美国家庭每年节省850美元。

第六笔账：冷战思维+高科技管制加大逆差。

报道中，央视记者王冠引用美国卡内基国际和平基金会2017年4月的报告，称如果美国将对华出口管制程度降至对法国的水平，贸易逆差最多可缩减34%；如果降至美国同巴西的水平，则可以缩减24%。

第七笔账：中国不怕打贸易战。

中国是美国大豆、飞机的第一大出口市场，中国还是美国汽车、集成电路、棉花的第二大出口市场。过去10年，美国出口对全球增速只有4%，而对中国出口增速11%。中国现在是美国33个州的前三大货物出口市场，13个州的前五大市场。美国越来越依赖中国市场。中国也有能力在上面任一个领域减少采购或设置壁垒，采取反制措施。此外，中国投资遍布美国535个选区中的425个。中国不愿但也不怕打贸易战。

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责任编辑：张建利