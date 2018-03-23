北京实行“3+3+1”新中考模式：体育考试满分40分

原标题：北京中考首次实行“3+3+1”

从今年起，北京市将实行“3必考+3选考+体育”的新中考模式，即语数外为必考科目，其他科目实行选考，从历史、地理、思想品德、物理、生物（化学）中选择3门参加考试。其中，文化课总分为540分；体育考试满分为40分，包括现场考试30分，过程性考核10分。

正在上课的学生们。资料图

文化课成绩中，语文和数学试卷总分值各为100分；外语试卷总分值为100分，其中60分为卷面考试成绩，40分为听力、口语考试成绩，采取计算机考试方式，与统考笔试分离，学生有两次考试机会，取两次成绩中最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入中考总分。物理、生物（化学）、历史、地理和思想品德5门考试科目原始分满分均为100分，其中每门含综合社会实践活动10分。考生所选的3科成绩，由高到低分别按照100%、80%、60%的系数折算为实际分数，折算时保留1位小数。各科成绩相加后按四舍五入原则取整。

北京市教委明确全市将进一步完善优质高中“名额分配”“市级统筹”“校额到校”等多种招生方式，统筹优质教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展。名额分配招生计划占优质高中招生计划比例达到50%以上，一般公办初中升入优质高中比例达到40%以上。

责任编辑：张岩