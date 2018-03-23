一图看懂：党和国家机构改革方案

近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。
根据该方案，这次机构改革包括党、政府、人大、政协、群团、社会组织、跨军地等中央和地方各层级机构。具体调整，一张图看懂↓
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