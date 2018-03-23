傅政华：努力实现重新组建司法部的人员大团结

原标题：重新组建的司法部领导班子成员一致表示坚决拥护中央关于党和国家机构改革的决策部署

3月22日，司法部部长傅政华主持召开部长办公会，会后，立即召开全系统电视电话会议，传达学习习近平总书记在十三届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话精神和全国“两会”精神，传达学习习近平总书记在党的十九届三中全会第二次全体会议上的重要讲话精神和《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》，研究部署贯彻落实措施。司法部党组书记袁曙宏和领导班子成员熊选国、赵大程、刘志强、刘振宇、刘炤出席会议。大家一致表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全国“两会”精神，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央决策部署，切实把思想和行动统一到中央精神上来，坚决服从党和国家机构改革大局，不折不扣抓好改革任务的落实。

会议指出，刚刚闭幕的全国“两会”，是在全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年召开的一次举世瞩目的会议，对于在新时代加强党和国家政治建设、法治建设，推进经济社会持续健康发展，决胜全面建成小康社会具有重大现实意义和深远历史意义。在闭幕会上，习近平总书记发表重要讲话，深刻论述了中国人民的伟大创造和伟大精神，发出奋进新时代的进军号令。重新组建的司法部领导班子要把学习贯彻习近平总书记在全国“两会”上的一系列重要讲话和全国“两会”精神作为重要政治任务，进一步增强使命感责任感，切实把习近平总书记重要讲话精神和全国“两会”精神传达学习好、贯彻落实好。

傅政华要求，要认真学习领会习近平总书记在全国“两会”上的重要讲话精神和全国“两会”精神，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，真正学懂弄通做实。要积极适应中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾变化的新要求，深化依法治国实践，创新做好各项工作，更好满足人民群众对美好生活向往的更高要求。要坚持以人民为中心的发展思想，持续深入推进改革任务落实。要坚决贯彻新时代党的建设总要求，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，按照中央统一部署和要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力建设一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的司法队伍。

大家一致认为，深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央适应新时代中国特色社会主义发展要求，全面深化改革，推进国家治理体系和治理能力现代化作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴中国梦的有力制度保障。党中央从全面依法治国的全局和战略高度，决定将司法部和国务院法制办公室的职责整合，重新组建司法部，把中央全面依法治国委员会办公室设在司法部，这对于加强党中央对法治中国建设的集中统一领导，健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，强化党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设，加快建设中国特色社会主义法治体系和社会主义法治国家，具有重大而深远的意义。一定要提高政治站位，深刻认识深化机构改革的重大意义，切实增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉。

会议强调，重新组建司法部，设立中央全面依法治国委员会办公室是一项重大而紧迫的政治任务。要准确把握深化机构改革的核心要义和重点任务，积极稳妥有序做好机构改革各项工作。要按照中央统一部署和要求，抓紧研究制定实施方案，列出时间表、路线图、任务书，精心组织，周密安排，把工作做细做实。要积极推进机构、职能、人员的整合和融合，强化内部协作，努力实现重新组建司法部的人员大团结、人心大融合。要做好深入细致的思想政治工作，发挥党的政治优势，教育引导部直属机关广大党员干部坚决服从大局，正确对待个人岗位调整变化，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。深化国务院机构改革，与政府法治工作密切相关。要做好机构改革法规清理工作，抓紧对现有法律、行政法规进行专项清理，清除实施机构改革方案的法律障碍，确保相关机构依法履行法定职责，实现改革决策和立法决策相统一、相衔接，保障行政管理的连续性和行政执法主体的合法性，做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要。

袁曙宏要求，要大力加强司法部领导班子自身建设，带头讲政治，自觉服从大局，自觉维护班子团结，自觉真抓实干，继续保持、不断发扬原领导班子的优良传统和作风，切实承担起新时代赋予司法部的光荣职责和使命，向党中央、向人民群众交上一份满意答卷。

大家一致表示，要以这次机构改革为契机，积极适应人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的美好生活需要，全面履行重新组建后的司法部职责，深入学习宣传贯彻宪法，高质高效做好行政立法，综合协调行政执法，统筹推进法治政府建设，加快建设完备的公共法律服务体系，切实做好维护国家安全和社会稳定工作，努力为经济社会发展和人民美好生活需要提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

面对这次机构改革，重新组建的司法部广大党员干部牢记使命、顾全大局，以饱满的精神状态坚守岗位，认真细致做好每一项工作。大家普遍把这次机构改革作为机遇和挑战，纷纷表示，亲身经历这次党和国家机构改革、努力投身全面依法治国进程，感到无比荣幸、万分自豪，一定不辜负党中央的信任和重托，立足本职，扎实工作，为推进全面依法治国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

来源：法制日报

责任编辑：张岩