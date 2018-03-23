中国科学家张弥曼获颁“世界杰出女科学家奖”

新华社巴黎3月22日电（记者张曼）2018年度“世界杰出女科学家奖”颁奖典礼22日晚在巴黎联合国教科文组织总部举行。中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员张弥曼与另外4位女科学家获颁这一奖项。

联合国教科文组织在此前发布的评奖消息中说，张弥曼创造性的研究工作为水生脊椎动物向陆地的演化提供了新观点。

张弥曼当晚在获奖致辞中表示，“非常荣幸获得这一奖项，我从60多年前开始接触古生物学，感谢国内国外的同行伙伴们多年来对我的帮助和支持。”

张弥曼现年82岁，是蜚声世界的古鱼类学家。她长期从事比较形态学、古地理学、古生态学及生物进化论的研究。她在泥盆纪总鳍鱼类、肺鱼和陆生脊椎动物关系领域的创新性研究结果，对传统观点提出了质疑。2016年，她曾获得国际古脊椎动物学界最高奖“罗美尔—辛普森终身成就奖”。

另外4位获颁2018年度“世界杰出女科学家奖”的科学家分别是英国植物分子生物学家卡罗琳·迪恩、加拿大发育生物学家珍妮特·罗桑、阿根廷生态科学家艾米·奥斯汀和南非儿童健康医学专家希瑟·扎尔。

联合国教科文组织总干事阿祖莱在致辞中表示，“我们正生活在不断创新的科技时代，解决面临的问题要依靠人类共同的智慧，也需要女性科学家的才能和创造力。”她同时强调，目前科研领域的女性比例仍然较低，性别平等不仅需要集体意识和建立规章制度，更需要每个人都行动起来。

“世界杰出女科学家奖”由联合国教科文组织和法国欧莱雅集团在1998年联合设立，每年授予从全球各大洲遴选出的5名为科学进步作出卓越贡献的女性，旨在表彰女科学家的杰出成就，并为她们的科研事业提供支持。（完）

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