陈正邦任江苏省民委党组书记兼省委统战部副部长

原标题 江苏省委决定：陈正邦任省民委党组书记兼省委统战部副部长

日前，江苏省委决定，陈正邦同志任中共江苏省民委（省宗教局）党组书记兼省委统战部副部长，提名任江苏省民委主任、省宗教局局长。

3月21日上午，江苏省民委（省宗教局）召开机关全体干部职工大会。省政协副主席、省委组织部常务副部长胡金波宣布了省委关于陈正邦、李国华同志的任免决定。

省委常委、省委统战部部长、省委宣传部部长王燕文代表省委讲话，她充分肯定了3年多来在以李国华同志为班长的省民委（省宗教局）领导班子带领下，全省民族宗教工作取得的显著成绩，详细介绍了陈正邦同志的有关情况，并对今后做好全省民族宗教工作提出了三点要求：一是要认真学习贯彻党的十九大精神，切实增强做好民族宗教工作的责任感和使命感；二是要紧紧围绕改革发展稳定大局，推动全省民族宗教工作迈上新台阶；三是要坚持从严管理干部，切实加强自身建设。

陈正邦同志作了真诚坦率、精练扼要的任职发言。他表示坚决服从组织安排，并表示将继续发扬全省民族宗教系统好做法好作风好传统，在今后的工作中，按照省委要求努力做到：一是强化理论学习，保持对党绝对忠诚的政治品格；二是勇于担当作为，树立围绕中心服务大局的责任意识；三是坚持依法行政，全面提高民族宗教工作的法治化水平；四是认真落实从严治党，切实履行管党治党的政治责任；五是严格要求自己，坚守廉政自律的道德操守。

李国华同志主持会议并作表态发言。他表示坚决拥护省委的决定，坚决服从省委对他工作的调整，热忱欢迎陈正邦同志担任省民委（省宗教局）主要领导。他简要回顾了任职三年多的工作历程和主要收获：一是做了一些大事、解决了一些难事、开展了一些利长远的事；二是与委（局）全体同志共同进步共同成长，整体呈现出积极上进、风清气正的良好氛围，大家眼界更长远，心胸更开阔；三是通过共同工作，明确了民族宗教工作的工作思路和各项重点。他感谢委（局）领导班子和机关全体同志对自己工作的支持，表示一定会一如既往关注、支持省民委（省宗教局）的工作，并祝全省民族宗教工作在原有基础上取得新的更大的进步。

来源：江苏省民委网

责任编辑：张岩