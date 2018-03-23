巢湖整治:中央督察点名的恒大万达等违建已整改

原标题：巢湖流域水环境保护问题整改工作已完成22项任务

央广网合肥3月23日消息 记者从合肥市环保部门获悉，截止到2017年底，巢湖流域水环境保护问题整改工作，按序时进度要求已完成22项任务，其他11项正在稳步推进当中。

据了解，2017年7月29日，中央第四环境保护督查组向安徽省反馈巢湖流域存在的6个方面水环境保护问题。安徽省委省政府将其细化梳理成33项任务下达合肥，并实行周报送、月调度、月督导制度，平稳有序推进巢湖流域督察整改工作。

截止2017年底，“侵占滨湖湿地问题比较突出”和“违规围占湖面进行旅游开发”两个方面问题整改结束；“违法建设行为时有发生”问题中，中央环保督察点名的恒大、万达、巢湖碧桂园、中庙碧桂园、高速云水湾、岸上草原等突出问题已经完成整改，取得了阶段性成效。巢湖湖体水质维持稳定、入湖河流水质明显改善。派河水质已稳定达到五类，南淝河、十五里河水质虽未达标，但主要污染物浓度明显下降。巢湖蓝藻水华较前两年有所好转。

来源：央广网

责任编辑：桂强