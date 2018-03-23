巢湖整治:中央督察点名的恒大万达等违建已整改

原标题：巢湖流域水环境保护问题整改工作已完成22项任务
央广网合肥3月23日消息 记者从合肥市环保部门获悉，截止到2017年底，巢湖流域水环境保护问题整改工作，按序时进度要求已完成22项任务，其他11项正在稳步推进当中。
据了解，2017年7月29日，中央第四环境保护督查组向安徽省反馈巢湖流域存在的6个方面水环境保护问题。安徽省委省政府将其细化梳理成33项任务下达合肥，并实行周报送、月调度、月督导制度，平稳有序推进巢湖流域督察整改工作。
截止2017年底，“侵占滨湖湿地问题比较突出”和“违规围占湖面进行旅游开发”两个方面问题整改结束；“违法建设行为时有发生”问题中，中央环保督察点名的恒大、万达、巢湖碧桂园、中庙碧桂园、高速云水湾、岸上草原等突出问题已经完成整改，取得了阶段性成效。巢湖湖体水质维持稳定、入湖河流水质明显改善。派河水质已稳定达到五类，南淝河、十五里河水质虽未达标，但主要污染物浓度明显下降。巢湖蓝藻水华较前两年有所好转。
来源：央广网
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有