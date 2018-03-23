黄坤明:国家高端智库是国家最高水平决策咨询机构

原标题：黄坤明在国家高端智库理事会扩大会议上强调 为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供智力支撑

新华社北京3月23日电3月23日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席国家高端智库理事会扩大会议并讲话，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于中国特色新型智库建设的一系列重要论述，立足新时代新要求，增强使命感责任感，推动国家高端智库在党和国家事业发展进程中展现新气象新作为。

黄坤明指出，国家高端智库建设试点工作取得明显成效，高端智库的决策影响力、社会影响力、国际影响力不断扩大，为探索中国特色新型智库建设积累了重要经验。面对新使命新要求，要始终秉持咨政报国的情怀，不断增强善谋远谋的本领，大力弘扬求实创新的精神，努力做国家发展进步的瞭望者、助推者、守护者。

黄坤明强调，国家高端智库是国家最高水平的决策咨询机构，要紧扣党和国家战略需求，突出问题导向、应用导向，增强决策研究的前瞻性、针对性、有效性，提升服务中央决策的能力水平。要树立世界眼光、增强战略思维，发挥自身优势，积极开展多种形式的智库外交、智库外宣，面向世界讲好中国故事，更好服务国家对外总体战略。要大力推进体制机制创新，加快形成符合决策咨询规律、体现智库特点的管理运行机制，激发智库活力和创造力。

责任编辑：桂强