北京第二轮巡视反馈：6家国企存干部违规兼职问题

原标题：6家国企存在干部违规兼职问题

十二届北京市委第二轮巡视反馈情况，9家国企“疏解整治促提升”执行不力

新京报讯 （记者沙雪良）2017年11月1日，十二届北京市委第二轮巡视工作启动。日前，市委巡视组向24家市属国企反馈了巡视情况，其中，9家国企“疏解整治促提升”工作不力，11家国企或二级企业选人用人不规范，6家企业存在违规兼职的问题，17家国企存在违反中央八项规定精神问题。

存在干部违规持股、“退而不休”等问题

与这家国企类似，还有8家国企“疏整促”工作执行不力。如，北京隆达轻工控股有限责任公司执行“疏解整治促提升”专项行动站位不高、行动迟缓；北京市政路桥集团有限公司和中国电子进出口北京公司落实“疏整促”工作“不坚决”。 “对‘疏解整治促提升’工作谋划不够、推进缓慢，推进供给侧结构性改革成效不明显，创新驱动引领发展严重不足。”这是北京市委第一巡视组向北京京城机电控股有限责任公司反馈的巡视情况中的一段话。

此外，6家国企存在违规兼职问题。如，北京粮食集团有限责任公司履行干部选任程序不严，违规兼职、因私出国（境）等专项治理工作不到位；北京京城机电控股有限责任公司干部兼职清理不到位，干部违规持股依然存在，存在“退而不休”，巧立名目终身享受在职待遇等问题。

11家企业选人用人不规范

巡视组反馈表明，11家单位选人用人不规范。如，城乡商业（集团）股份有限公司选人用人问题突出，制度落实不严，干部队伍结构失衡；北京对外经贸控股集团有限公司选人用人工作不规范，存在突击调整干部的现象。

市委第七巡视组指出，市供销合作总社选人用人工作不规范，兼职和出国（境）管理不严格；市委第三巡视组指出，市保障性住房建设投资中心中层领导缺编较多，干部选拔任用不规范，因私出国管理不严。

巡视反馈情况显示，至少17家单位存在违反中央八项规定精神情况，占本轮巡视24家国企的七成。如，北京国际技术合作中心违反中央八项规定精神问题仍时有发生；北京对外经贸控股集团有限公司下属企业违反中央八项规定精神现象和“四风”问题依然突出。

责任编辑：霍宇昂