人大政协专委会人选尘埃落定 20名正部有了新岗位

来源：政知见

原标题：20名正部级，有了新岗位

全国“两会”后，调整陆续公开。

新一届全国人大和全国政协的专委会人选也尘埃落定，20位新上任的主任委员、主任开始履职。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，这些人中，有些此前已有全国人大、全国政协的工作经验，有些是首次进入全国人大或全国政协履职，即将迎来新的工作挑战。

有趣的是，换届之后，有些人从全国人大转到全国政协任职，有些则从全国政协转到全国人大任职，也是一种交流。

专委会“一把手”任命的三种情况

新面孔

有些专委会的主任委员、主任是今年刚刚进入全国人大和全国政协。这是专委会“一把手”任命的第一种情况，人大和政协各有5人。

全国人大方面——

民族委员会主任委员、中科院院长白春礼；监察和司法委员会主任委员、中央纪委原副书记吴玉良；外事委员会主任委员、外交部副部长张业遂；华侨委员会主任委员、国务院港澳办原主任王光亚；社会建设委员会主任委员、中央党校常务副校长何毅亭都是首次当选全国人大常委会委员。

其中，张业遂是十三届全国人大一次会议的大会发言人。

全国政协方面——

人口资源环境委员会主任、国务院发展研究中心主任李伟；社会和法制委员会主任、最高人民法院常务副院长、一级大法官沈德咏；民族和宗教委员会主任、中国社会科学院原院长王伟光；外事委员会主任、全国社会保障基金理事会理事长楼继伟和文化文史和学习委员会主任、原国务院法制办主任宋大涵都是首次成为全国政协委员。

其中，王伟光在进入全国政协任职后卸任中国社会科学院院长一职。

3月16日，新华社发布全国政协专委会成员名单，王伟光出任民族和宗教委员会主任。6天后，3月22日，中国社会科学院官网更新，院长换人，换届后当选十三届全国政协常委的谢伏瞻接任。

谢伏瞻此前是十三届全国政协常委中唯一的在任省委书记。3月21日，王国生从青海到河南履职，接替谢伏瞻出任河南省委书记。

人大政协内部调整

第二种情况是本届连任了代表或委员，而且之前也有职务，本次在全国人大或全国政协内部有调整。这个调整既包括专委会的调整，也包括职务的调整，比如从副职转至正职。这种情况人大政协各有两人。

全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞，是十二届全国人大常委会副秘书长；教育科学文化卫生委员会主任委员李学勇，是十二届全国人大财政经济委员会副主任委员。

尚福林，十二届时是全国政协经济委副主任，这次成为主任；袁贵仁在2016年8月增补为全国政协委员并担任外事委员会副主任后，本次被任命为教科卫体委员会主任。

人大政协间调整

全国人大和全国政协之间也有人事调整，共6人实现了“互换”，即从人大专委会调至政协专委会，或从政协专委会调至人大专委会，在调动中，一般还实现了职务的“升级”。

全国人大财政经济委员会主任委员徐绍史，之前担任十二届全国政协人口资源环境委员会副主任；全国人大环境与资源保护委员会主任委员高虎城，之前担任全国政协港澳台侨委员会副主任；全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文，此前担任全国政协经济委员会副主任。

而十三届全国政协提案委员会主任李智勇，上一届为全国人大常委会委员；全国政协农业和农村委员会主任罗志军，上一届担任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员；全国港澳台侨委员会主任朱小丹担任了十二届全国人大财政经济委员会副主任委员。

今年两会上议程很多，包括修宪、国家机构改革等等，十三届全国人大和全国政协专委会的设置上也作了相应的调整。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，全国人大的专委会由上届的9个变成了本届的10个，除了增加了社会建设委员会以外，还有两个专委会改了名字，法律委员会更名为宪法和法律委员会，内务司法委员会更名为监察和司法委员会，另外7个专委会继续保留。

据《深化党和国家机构改革方案》，社会建设委员会整合了全国人大内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会的相关职责，主要职责是，研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。

政协方面同样也从9个专委会增加至10个。和上届相比，本届增设了农业和农村委员会。根据方案，是将全国政协经济委员会联系农业界和研究“三农”问题等职责调整到全国政协农业和农村委员会。

同样也有两个专委会改名，“教科文卫体委员会” 改名为“教科卫体委员会”，“文史和学习委员会”更名为“文化文史和学习委员会”。

责任编辑：张建利