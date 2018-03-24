北京今天最高温达22℃将创今年新高 空气质量转良

中国天气网讯 预计，今天（24日）北京空气质量转为良，天气晴好，最高温达22℃，将创今年来气温新高。

昨天，北京多地出现重度污染。不过夜间开始，随着冷空气到达，大气扩散条件转好。气温方面，监测显示，昨天下午16时左右，南郊观象台气温升至了21.2℃。

今晨，北京开始放晴。

据北京环境保护监测中心消息，今天白天，北京由高压转入高压后部作用，扩散条件较有利，空气质量指数65-85，达到良等级。

此外，今天气温继续回升。北京市气象台24日6时发布预报：今天白天晴，早晨南部有轻雾，北转南风二三间四级，最高气温22℃；夜间晴，南转北风一二级，最低气温5℃。上午雾气将逐渐消散。

北京未来7天天气预报。

预计，今起至28日，北京最高气温将连续5天维持在20℃以上，春意浓浓。今天将刷新今年来气温新高，明天或连创新高。

中国气象局大院，腊梅开放。

正所谓春暖花开，踏青正当时。据北京市气象台消息，北京可能于3月22日或23日正式入春，较常年平均（1981-2010年）入春时间3月30日提前了一周。

气象专家提醒，未来三天北京将以晴为主，气温缓慢升高，但昼夜温差较大，公众需及时调整着装，谨防感冒；天干物燥，注意补水润燥及用火安全。

责任编辑：张建利