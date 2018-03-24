长安剑：应付特朗普贸易战 中国有俩“秘密武器”

原标题：应付特朗普贸易战，中国有两个战无不胜的“秘密武器”！
23日，全球金融市场经历了最动荡一天！
股市血流成河——
美国股市暴跌。美股在后半交易时段开始急泻，截至收盘，道琼斯指数大跌2.93%，标普和纳斯达克指数分别大跌2.52%和2.43%。
亚太区主要股市也悉数重挫。截至收盘，日本股市暴跌4.51%，创下今年以来第二大单日跌幅。韩国股市收盘跌幅也达3.18%。
欧洲股市今日开盘也全线下挫。英国、法国、德国等国主要指数全线下跌。
受紧张情绪影响，沪指跌幅也超过4%。
一场史诗级贸易战已经来临。在中国改革开放40年的关键节点，中美贸易开战。
北京时间23日凌晨，延迟了数月的对华301调查结果终于公布，美国将对600亿美元的中国出口商品征收关税。
矛头赤裸裸地对准了中国。所涉及的10个领域，正是《中国制造2025》中列出的十大重点领域。
并且挑衅还在继续：美国海军“马斯汀号”导弹驱逐舰擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域。中国海军570舰、514舰迅即行动，依法依规对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。
氛围愈发剑拔弩张。在执政压力、贸易保护理念和贸易逆差继续扩大的压力下，中美贸易对抗很大可能继续升级。
面对特朗普这个莽汉，咱们要做一个智勇双全的斗士。
一方面，战术上要重视“敌人”。特朗普开的第一枪，让它痛在特朗普的身上。我们开的第二枪，也痛在特朗普身上。
另一方面，战略上要藐视“敌人”。面对40年改革开放以来最大的一次挑战，我们需要勇气，敢于斗争；但不仅仅需要勇气，更需要坚强的意志和定力。
中国权威部门已经做出了强势表态，全力反制——
中国外交部表态，美国显然错判了形势，来而不往非礼也，中国将奉陪到底。
中国商务部也正式发表声明回应，关键词就是要回击：要对美国的部分进口商品加征关税，涉及到的美国对华出口商品约 30 亿美元。
但比狠并不是我们当下的首要目标。赢得美国人民和世界人民的人心，让一场一触即发的贸易战偃旗息鼓，而又要把双方的第一枪都痛在该痛的人身上，这才是我们五千年中华文明的底蕴。
而应付特朗普的贸易战，咱们有两个战无不胜的“秘密武器”：
一是“改革”——
改革，是过去四十年中国经济社会发展的主旋律，是我们前进连绵不绝的伟大动力。正是改革，让这片古老的土地焕发青春，发生神奇的变化，使中国经济迅猛发展，增长速度创造人类历史的纪录。
如今，人家挑起贸易战，我们可以反制，可以报复，但是绝不能因此放缓改革的步伐。
我们要保持战略定力，辩证看待中美贸易冲突对我国经济的负面效应，努力争取化危为机，实现产业转型升级。
美国对我国部分出口商品增加关税确实会对我国钢铁、化工等行业出口有负面影响，但客观上也将倒逼我国产能过剩的行业进一步去产能、去库存，倒逼我们加快供应侧改革。我们要通过深化一系列改革，推动我国经济尽快由高速增长转向高质量发展， 推动进一步转变发展方式、 优化经济结构、 转换增长动力，实现中国经济新的腾飞。
二是“开放”——
中国是全球化的受益者，有自身的比较优势和制度优势，不断扩大的对外开放引领了更深更广的全球化，也推动了中国经济飞速发展。
中国不畏惧全球化，也有足够的准备应对“逆全球化”，用扩大开放回击人家的“闭关锁国”。我们将继续深化更多领域的开放，包括继续提高能源领域和金融业的对外开放程度，同时在知识产权和高科技领域扩大双向交流等。很大程度上，贸易战因双方的开放而引起，因一方想用封闭的古老武器、缩小开放的大门而爆发，但我们绝不因此以封闭应对，我们绝不会关上对外开放的大门，甚至叫一丁点儿缩小都不会。相反，诚如李总理在全国“两会”闭幕后记者招待会上所言：
“我们愿意以更开放的姿态继续进一步降低进口商品的总体税率水平。”
这次贸易战，将增加中华民族的危机感和紧迫感，让我们看到尽管我们离实现民族复兴梦想比任何时候都近，但行百里者半九十，我们要更加奋发图强，砥砺前行。贸易战将倒逼我们进一步深化改革，扩大开放，经过这一次血与火的洗礼，真正来一次凤凰涅槃！
这是考验中华民族智慧的时候，也是考验中华民族意志和定力的时候。为了实现咱们伟大的民族复兴梦想，咱们要按照既定的目标，既定的路线，一步一个脚印往前走。
贸易战，来势汹汹。但这只不过是咱们实现中国梦路上的一个障碍，一个闹剧。
人家愤怒，咱们冷静；人家狗急跳墙，咱们闲庭信步。
对美国自身而言，长期来看贸易保护政策得不偿失。历史经验显示，关税对美国制造业的生产仅在短期内有促进作用，但高额关税将推动价格水平上升、提高生产和生活成本。
关税将带动美整个钢铁市场价格上涨，进而传导到中下游产业，最终推升通胀；贸易保护手段难促进就业改善，也难以扭转产业发展规律，反而可能招致贸易伙伴反制。
至于我们，但人家要打贸易战，咱们也没办法。可以回击，但更重要的是把自己的事情办好，绝对不能因为这场贸易战延缓我们前进的步伐，更不能因此改变方向。
改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。我们逢山开路，遇水架桥，将改革开放进行到底！
习近平总书记说过，只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。对中国人民为人类和平与发展作贡献的真诚愿望和实际行动，任何人都不应该误读，更不应该曲解。人间自有公道在！
还记得中美贸易关系史上，那个最初的奇妙巧合吗？
1773年12月，波士顿倾茶事件，北美民众为发泄对英国殖民者征税政策的不满，将英国强行倾销的积存变质茶叶全部倒入海里，中国茶叶成了促进美国独立革命的催化剂。
这一次中美贸易战，在中华民族实现民族复兴伟大梦想的道路上，也只是一个小插曲，而特朗普将是一名神助攻！
在这个意义上，Thank you，America！Thank you，Mr.Trump！来吧，来吧，来一场酣畅淋漓的贸易战！
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