贸易战中国未动手美农场电话先被打爆 豆农都慌了

原标题：中国还没动手，美国农场电话先被打爆，豆农都慌了…

“我们当地的谷仓（运营商）一下午都在接电话，农民都希望今天就出售他们的粮食。”在贸易战阴影下，陷入恐慌的美国豆农无奈地向媒体透露了他们的处境。

当地时间22日，特朗普给中国开出近600亿美元的“罚单”，酝酿已久的中美贸易战一触即发。可是没想到，这记打向中国的关税“大棒”，却砸中了自家人。

在美国国内，从科技界到服装业农业，从分析师到农民，反对声不绝于耳。美媒分析称，特朗普的关税政策，实际上影响的是曾经支持自己的选民。而在目前的情况下，他曾说的“能轻松打赢贸易战”，恐怕就成了幻影。

CNBC截图

“中国的反击将针对特朗普的票仓”

《华盛顿邮报》22日分析，在这场贸易战中，最受伤的恐怕是美国的农民和沃尔玛顾客。他们曾是特朗普的主要支持者，可是没想到，当初投出的选票，一年多后就伤到了自己。

报道称，特朗普的关税政策会造成两方面的影响：很多商品的价格会上涨；中国会回击，增加美国进口产品的关税。

首先，在美国的店铺，“中国制造”的标签无处不在。而关税就意味着美国人要付更多的钱买这些商品，这对低收入的家庭影响尤其大。

彼得森国际经济研究所的高级研究员波恩（Chad Bown）说：“我们从中国进口的很多东西都是为了满足沃尔玛的消费者需要，如果你开始提高衣服等商品的价格，低收入家庭会受到影响。”

其次，中国的回击也是美国担心的。23日早晨，我国商务部发布《商务部关于就美国进口钢铁和铝产品232措施及中方应对措施公开征求意见的通知》，拟对美国128项进口产品中止减让关税，并征求意见。

《华盛顿邮报》称：“所有迹象都表明，中国的反关税政策将针对支持特朗普的美国部分地区的商品和就业。”

大豆和谷物是美国对中国的第二大出口物。大豆所在的10个州，特朗普曾在选举中拿下8个，可是如今，特朗普恐怕是伤透了美国豆农的心。

有分析师表示，几乎可以肯定的是，中国的回击主要针对美国农业，特朗普的政策伤害了他自己的大本营，这会给他的中期选举带来影响。

美国豆农中恐慌蔓延：都希望今天就出售他们粮食

这样看来，特朗普的关税“大棒”似乎打到了自家人的身上。

报道称，最好的结果是，双方最后回到谈判桌，但是，这一场贸易冲突的影响却是长远的，增加消费者和美国一些行业和工人的痛苦。

美国《华尔街日报》称，中国公布的名单上的产品都是“小角色”，真正重要的大豆和高粱等美国农产品并不在列。但也有分析认为，这只是中国反制措施的第一步。

而关于中国回击的恐慌，早已在美国农民中蔓延，尤其是视中国为最大市场的美国大豆行业。

美国印第安纳州ABC57网站称，印第安纳州的豆农们表示，“印第安纳州豆农害怕贸易战”，中国对美国农业的报复将带来灾难性后果。种植大豆的农场主斯泰恩坎普说，对中国报复的恐慌情绪正在美国整个农业中蔓延。

“我们当地的谷仓（运营商）一下午都在接电话，农民都希望今天就出售他们的粮食。”

ABC57新闻视频截图

美国大豆协会会长约翰（John Heisdorffer）说：

“我是来自爱荷华州的一个农民，有人妨碍了我最大的市场，那真是令人沮丧。我们每年需要向中国出口1460亿美元的大豆，中国是我们最大的客户。”

“是美国的农民投票让特朗普先生入主白宫的。所以，下次选举会很有趣，不知他们是否会继续支持他。”

《华盛顿邮报》截图

爱荷华州是美国大豆产量第二高的州，据悉，该州大豆协会首席执行官柯克·里兹本周正率领代表团，在中国广东省湛江市进行访问，期间与美国驻华大使布兰斯塔德会面。他表示，一直关注中美之间的关税政策，此行也向布兰斯塔德表达了担忧。

里兹说：

“爱荷华大豆协会也意识到，美中之间的确存在贸易不平衡现象。我们的希望是，美国和中国进行更有意义的对话，这样我们可以避免贸易战带来的破坏性影响。”

与豆农相似，饲养和销售生猪的农民也主要分布在美国中西部地区，这是特朗普在2016年赢得了大选的主要地区。

国会的共和党人虽然同意特朗普的做法，但是他们也担心这会让自家后院起火。

《华盛顿邮报》称：这是一场赌博。共和党的未来可能最终落在了中国和全球企业的手中，这些企业决定了提高多少价格以及裁员的幅度。

苹果、谷歌、IBM公司CEO正要来中国

美国成衣及鞋业工会主席里克（Rick Helfenbein）在23日告诉CNBC：“关税，是你无法打赢的战争。”

他说，这一计划主要针对的是科技领域的产品，而中国政府在科技行业的优势胜过华盛顿。贸易关税的增加可能会对他的产业造成沉重打击。

反对特朗普关税政策的商会及企业还有很多。早在特朗普还未签署针对中国的关税政策的酝酿阶段，他们就发出了反对的声音。

此前，多家企业已经先后致信特朗普，要求不要发动贸易战。

18日，美国45家贸易协会联名致信特朗普，敦促“特朗普政府不要征收关税，并与商界合作，为保护美国就业和竞争力找到有效，但有分寸的解决办法。”

其中包括美国商会、全国零售联合会、信息技术产业理事会、美国服装和鞋类协会，以及美国国际商务协会，代表苹果、谷歌母公司Alphabet、耐克和沃尔玛等品牌。

美媒截图

45家贸易协会联名信截图

19日，包括沃尔玛、百思买和梅西百货等在内的24家大型零售商联名致信特朗普，敦促他不要对从中国进口的商品征收巨额关税。

他们在信中表示，任何附加的广泛关税，都会惩罚美国的工薪家庭，导致他们的家庭基本用品，例如衣服、鞋子、电子产品和家居用品等价格上涨。

24家零售商联名信截图

另据美媒消息，苹果、谷歌、IBM公司CEO本周末还将前往中国，参展中国发展论坛年会，以寻求更大商机。

以史为鉴：布什仅仅坚持一年

很多人将特朗普政府的行为，与2002年小布什政府来类比。

当时，美国对法国、韩国、日本和澳大利亚等28个国家和地区，提出钢铁产品的反倾销起诉，并随后对大部分进口钢材，征收8%到30%的进口关税。

而这样的行为，引起了世界各国的贸易报复，其中，来自欧洲的反应尤为强烈。

2003年12月，迫于全球贸易伙伴和国内钢铁消费业的压力，美国总统布什宣布取消了仅仅实施了一年多的进口钢材关税。

而这样的贸易保护周期，对于股市的打击，是显而易见的，美股、美债收益率和美元指数，都呈现下挫。

美国历史上这样的例子不少，1983年7月，里根政府对大量外国生产的钢铁产品提高关税以及进口配额，导致随后30天的标普500指数下挫4%，而更加大规模的贸易冲突还可能在更长期来看，为经济带来打击。当前，也有不少的争议，认为美国在80年代，与日本和德国之间的贸易纠纷，可能加剧了1987年的股灾。

驻美大使：看情况作出其他反应

继第一时间表示中方将奉陪到底后，驻美大使崔天凯23日又接受了美国彭博电视台采访，再次表态“但如果有人执意要打，我们将坚决反击”。

他表示，中国商务部已发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，我们还将视情作出其他反应。

副总理刘鹤与美财长通话：中国有实力捍卫国家利益

今天上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。

刘鹤表示，美方违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。

双方同意继续就此保持沟通。

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责任编辑：张玉