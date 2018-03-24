原标题：中美贸易战啥情况？来自钓鱼台的声音这样说

中美贸易交锋仍在持续。

在24日举行的中国发展高层论坛上，这场关乎中美两国和全世界的贸易战如何收场，备受关注。

中国发展高层论坛供图

美国“迷失了方向”

2018年以来，中美经贸关系大有“黑云压城”之势。从对进口光伏产品和大型洗衣机设限，到对进口钢铁和铝产品征税，再到公布301调查结果，宣布对进口自中国约600亿美元商品征收高额关税，美国对华贸易保护主义措施变本加厉。

美国究竟想干什么？

迄今为止美国已120多次举起301调查“大棒”。其中最知名的一次，是动用301调查迫使日本在汽车贸易问题上做出大幅让步。曾在此事上发挥不小作用的，正是当今美国贸易代表莱特希泽。

有学者分析说，美国眼下举动与当年如出一辙，都是以301调查作为威慑和恐吓的手段，以此向别国施压迫使对方让步。

在发展高层论坛上，美国此举遭到与会人士“群怼”。

史蒂芬•罗奇（中国发展高层论坛供图）

耶鲁大学高级研究员史蒂芬•罗奇说，美国政策受到现任总统特朗普“飘忽不定的想法决定”，虽然有一些顾问辅佐总统，但这种政策让人担忧。“美国有点迷失方向了。”

美国前财长萨默斯也吐槽说，现任美国政府的政策逻辑“很难理解”。他说，大国关系之所以伟大，就在于尊重彼此的尊严和传统，并就共同关切进行合作。中美完全可以合作打造一个更加美好的世界，但“如果打贸易战以牙还牙，不太可能共赢。”

“我不相信贸易战能解决问题，打贸易战是没用的”，贝莱德集团首席执行官劳伦斯•芬克呼吁特朗普去“看看金融市场，听听市场的声音”：中美两国都从全球化中收益，而且更重要的是全世界也需要一个更强大的中国和美国，不愿看到前两大经济体爆发贸易战。

中国能做什么？

从官方表态来看，中国已经做好迎接贸易战准备。中国驻美大使崔天凯说，中方不想同任何一方打贸易战，仍在努力避免贸易战。但如果有人执意要打，我们将坚决反击。中方不会屈从于任何威胁、强迫和恐吓，我们在考虑所有选项，将采取一切必要措施维护中方合法权益。

中国商务部条法司司长陈德利日前接受采访时说，中方已做好充分准备坚决捍卫自身合法利益，这些回应措施将是“全面的”。中方将密切关注美对华301调查事态进展，“一旦中方利益受损将坚决出手”。

在积极维权、准备迎战的同时，中国也将继续按照自己的节奏和步调扩大开放，推进贸易投资自由化便利化。

在2018年政府工作报告中，中国已明确提出要建设国际一流营商环境，全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域对外开放，并承诺强化知识产权保护。

分析人士称，中国已经表现出扩大开放的坚定决心，这会给世界带来更多发展机遇。

楼继伟（中国发展高层论坛供图）

中国财政部原部长楼继伟说，中国改革开放的成功经验之一，就是以开放的姿态全面接受国际规则，拥抱全球化，开放的步伐逐渐加快。如今，“中国的方向已经很明确了，就是国民待遇加负面清单，按照这个方向走。”

在海外学者看来，中国还应该努力澄清外界误解。

史蒂芬•罗奇说，特朗普号称美国对华贸易逆差有5000亿美元之多，但真正的数字是3750亿美元，而且这是基于在中国的附加值计算出来的，实际情况比这个要低40%，可能只有2500亿。“这是个很大的问题，中国并没有很好地向全世界解释。中国应该把事实，以及中国在全球贸易和价值链中扮演的角色更好地解释给全世界听。”

中美贸易战走向何方？

实际上，这并不是美国第一次对中国进行301调查。公开资料显示，1991年和1994年，美国对中国知识产权曾进行过两次特别301调查，最终均以协议解决。

此外，1991年美国启动对中国市场准入壁垒问题的301调查，一年后双方达成了谅解。2010年，美国针对中国的清洁能源政策发起调查，并就中国补贴制造风力发电设备企业的行为向WTO争端解决机制提起磋商请求。在磋商后，中国取消了补贴措施。

那么，这次呢？是战是和？

“我不知道答案”，WTO前总干事帕斯卡尔•拉米说，美国眼下出台的一系列关税措施是会让大家重新谈判，还是毁掉整个贸易体系，“两种解读目前为止都有道理。”

他指出，美国、印度等经济体对现行贸易体系的确有“不同意见”，但“如果因为这些不满，使整个贸易体系受到摧毁，或者不再稳定，这将是非常大的风险。”多边贸易体系有必要进行改进，包括进一步开放市场、更好实施投资、补贴等方面的纪律等，“但所有这些都必须通过谈判来实现”。

当然，以谈判磋商收场是皆大欢喜的结果。毕竟，世界前两大经济体开打贸易战，不仅冲击中美两国经济，对全球都是不能承受之重。

用萨默斯的话说，美国将中国作为敌对方是不正确的，美国经济命运很大程度上取决于外部因素，不可能做到一枝独秀。“贸易战和核战一样，没有赢家。”

值得注意的是，24日上午中共中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财长姆努钦通电话，表示中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

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责任编辑：张建利