WTO前总干事:美是唯一有保护主义日程主要经济体

原标题：世贸组织前总干事：美国是世界上唯一拥有保护主义日程的主要经济体

北京时间3月23日，特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。7小时后，中国宣布反制措施。就在“中美贸易战”一触即发时，今天（24日）一场重要级会议——中国发展高层论坛，在中国北京召开，世界重量级嘉宾纷纷列席，也就美国挑起贸易争端，展开巅峰对话。

世界贸易组织前总干事 帕斯卡尔·拉米：首先，到目前为止，世界贸易还是发展的不错的，如果你看数据的话，这些数据仍然是在上升的。事实上，现在贸易的开放程度也比过去更加好，更加开放。当然，有风险，也有危险，尤其是美国的危险。美国是世界上唯一的一个拥有保护主义日程的主要经济体。当然，印度也在逐渐朝着保护主义的方向发展。尽管目前的举措还没有到我们观察的雷达上，但还是在不断朝着保护主义的方向发展。

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责任编辑：桂强