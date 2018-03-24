来源：法制晚报

原标题：半年内3次驱离美舰，这艘中国军舰啥来头？

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）3月23日，我国防部新闻发言人任国强就美国军舰进入中国南海岛礁邻近海域发表谈话。当天，美国一艘导弹驱逐舰擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域。中国海军570舰、514舰迅即行动，依法依规对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

看法新闻记者注意到，570舰指的是黄山号导弹护卫舰。近半年内，该舰已至少三次驱离美国驱逐舰，前两次分别为今年1月17日以及2017年10月。

（黄山舰）

老兵！黄山舰入列已近10年

在国防部发表的谈话中，任国强表示：“我们要求美方切实尊重中国的主权和安全，尊重地区国家维护和平、稳定与安宁的强烈共同愿望，不要无事生非、兴风作浪。美方的挑衅行动只会促使中国军队进一步加强各项防卫能力建设，坚定捍卫国家主权和安全，坚定维护地区和平稳定。”

值得注意的是，国防部此次发表谈话时，除了发表文字外，同时还发布了相应的视频。实际上，这已并非首次。

（任国强发表谈话视频截图）

今年1月20日，国防部新闻发言人吴谦发表谈话，并在视频中现身，尚属首次。看法新闻记者梳理国防部网站，在往期新闻发言人谈话列表中发现，此前一共公布了至少29篇谈话，均为文字形式。

至于驱离美国驱逐舰的570舰、514舰，分别是隶属于南海舰队的黄山舰以及六盘水舰。看法新闻记者注意到，自2017年5月以来，我海军已经出动多艘军舰，至少5次驱离美舰。而且，黄山舰在半年内已经至少出动三次，另两次分别是2017年10月和2018年1月17日。

2017年10月，美国海军“查菲”号驱逐舰擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“黄山”号导弹护卫舰和两架歼-11B战斗机、1架直-8直升机紧急应对，对美舰予以警告驱离。

（黄山舰演练一幕）

时隔仅三个月，黄山舰再次行动，驱离美国驱逐舰，只不过地点改为黄岩岛。据国防部消息，2018年1月17日，海军“黄山”号导弹护卫舰警告驱离了擅自进入中国黄岩岛邻近海域的美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰。

作为054A型导弹护卫舰，舷号570的黄山舰由我国自行研制生产，2008年5月入列南海舰队。

该舰先后执行过第2、第13批亚丁湾护航任务，与俄罗斯、丹麦、挪威等国舰艇联合实施了叙利亚化学武器海运护航，并圆满完成了战备巡逻、联演联训等数十项重大任务。

（六盘水舰）

而六盘水舰则是一位“新兵”。2017年3月31日上午，海军新型护卫舰六盘水舰入列命名授旗仪式在海南三亚某军港举行，标志着该舰正式加入人民海军战斗序列。算下来，其服役即将满一年。

舰长曾获“优秀指挥官”称号

2017年5月，黄山舰经过连续四天航行抵达新加坡，在南海某海域与新加坡、俄罗斯、澳大利亚等国舰艇，共同参加了第六届西太平洋海军论坛多边海上联合演习。

当时的官方报道显示，黄山舰舰长为张辉武，海军上校，还曾获得2007年解放军优秀指挥官的称号。

2012年11月，由黄山舰、衡阳舰、青海湖舰组成的中国海军第十三批护航编队起航，赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。其中，张辉武随编队一同执行任务。

在长达数月的护航期间，黄山舰曾组织了一次特殊的拜年活动。2013年2月，护航官兵一起观看家家属拍摄的拜年视频。张辉武的妻子也在视频中露面。“老公，你放心护航，我在家里挺好的，儿子成绩好，妈妈的身体也很捧。你自己要注意身体，我们盼着你平平安安归来。”

（黄山舰演练一幕）

此次护航任务的次年，张辉武便担任黄山舰实习舰长一职。2014年6月22日，黄山舰与其他多国舰艇在叙利亚领海外指定海域集结，开始联合执行第十九批叙利亚化学武器海运护航任务。

正在指挥作战的实习舰长张辉武介绍：“整个护航任务中，我们和其他三国军舰密切协同，对空中、海面和水下实施不间断监测。全舰所有武器系统都处于备便状态，确保第一时间正确处置各种突发情况。”

责任编辑：桂强