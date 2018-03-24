北京户口加家人随迁5天搞定 只要你属于这六种人

原标题：北京户口加配偶子女随迁5天搞定，只要你是这六种人之一

为优化提升首都营商环境，推动高精尖产业发展，3月21日，北京市集中发布了《关于优化人才服务促进科技创新推动高精尖产业发展的若干措施》：

凡是符合本市高精尖产业发展方向并达到一定条件的科技创新人才、文化创意人才、金融管理人才、专利发明者和本市紧缺急需的自由职业者，均可引进北京。

同时，本市还进一步加大人才创新创业扶持力度，创新人才评价机制，完善在京人才工作生活保障服务措施，真正实现人才“引得来、用得好、留得住”。

新措施有何大突破？

自发布之日施行，1999年发布的《北京市引进人才和办理<北京市工作寄住证>的暂行办法》同时废止。而新措施和老政策相比，对人才的引进、评价、激励、流动、培养、服务保障等重要环节，对人才发展环境进行优化提升。

年龄可放宽至50岁

为更好地为人才松绑放行，解除后顾之忧，人才引进年龄原则上不超过45周岁，“三城一区”引进的可放宽至50周岁，个人能力、业绩和贡献特别突出的可进一步放宽年龄限制。

引进人才无产权房屋的，可在聘用单位的集体户或聘用单位所在区人才公共服务机构的集体户办理落户。引进人才的配偶和未成年子女可随调随迁。

引智单位扩至各类创新主体引智项目申请单位范围从原来的市属单位，扩大到北京市行政区域内各类创新主体。

特聘岗位引才范围从政府机关扩展到事业单位、国有企业及新型研发机构，支持其按需设置特聘岗位。政府机关和事业单位的特聘岗位不受单位岗位总量和结构比例的限制，不占单位编制。

突出“以才荐才”

在京承担国家和本市科技重大专项、重大科技基础设施、重大项目和工程等任务或进行其他重要科技创新的优秀杰出人才，近3年获得股权类现金融资1.5亿元及以上的发展潜力大的创新创业团队领衔人或核心合伙人，可以为团队成员推荐申请人才引进。

最快5天 最高1000万

开通“绿色通道”，为“千人计划”“万人计划”“海聚工程”“高创计划”“高聚工程”等国家和北京市重大人才工程入选专家、重要科技奖项获奖人直接办理引进，最快5个工作日办理完成引进手续。

加大对创新团队和优秀人才的奖励力度。近3年累计获得7000万元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，可给予最高500万元的一次性奖励；近3年累计获得1.5亿元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，可给予最高1000万元的一次性奖励。

哪些人有资格落户？

可快速办理引进手续的优秀人才

“千人计划”和“海聚工程”的中国籍入选专家；“万人计划”、“高创计划”、中关村“高聚工程”的入选人；国家最高科学技术奖获奖人，国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖二等奖及以上奖项的主要获奖人，北京市科学技术奖一等奖及以上奖项的主要获奖人。

科技创新人才

“中国专利金奖”获奖专利的发明人、获得3项以上（含）发明专利的独立完成人、以第二作者及以上身份获得6项以上（含）发明专利的主要完成人，其专利在京落地转化并取得显著经济社会效益的。

在北京市行政区域内的高新技术企业、创新型总部企业、新型研发机构等科技创新主体中承担重要工作，近3年每年应税收入超过上一年度全市职工平均工资6-8倍的；

在本市行政区域内的知识产权服务机构、金融机构、人力资源服务机构、律师事务所、会计师事务所、审计师事务所等科技创新服务主体中承担重要工作，近3年每年应税收入超过上一年度全市职工平均工资15-20倍数的。

2016年北京市职工平均工资为92477元

文化创意人才

在京注册运营、近3年年均营业收入3亿元以上（含）且年均税后净利润2000万元以上（含）的文化创意企业，其任职满3年的法定代表人、总经理等高级管理人员；

新闻出版、广播影视、文化艺术、文物保护等领域国家级奖项获奖人和国家级文化创意人才培养工程入选人；

社会贡献较大的知名媒体人、自由撰稿人、艺术经纪人、文化传承人、展览策划人和文化科技融合人才，以及著名的作家、导演、编剧、演员和节目主持等人员。

体育人才

具有国际影响力的重大赛事策划人和组织人、著名运动员和教练员、国际级和国家A级裁判员、知名体育解说员和体育节目主持人；优秀体育后备人才。

金融管理人才

基金管理人和所管理基金均在京设立并备案，实收资本1亿元以上、近3年实际投资本市高精尖产业5000万元以上的天使投资基金管理人，其任职满3年的法定代表人、总经理、合伙人、合伙人委派代表等高级管理人员；

基金管理人和所管理基金均在京设立并备案，实收资本3亿元以上、近3年实际投资本市高精尖产业5亿元以上的创业投资基金管理人，其任职满3年的法定代表人、总经理、合伙人、合伙人委派代表等高级管理人员；

在京设立的金融控股集团、持牌金融机构、金融基础设施平台、金融组织聘用的贡献突出的高级管理人员和核心业务骨干。

其他高技能人才

具有省级或地市级优质中小学10年以上教学经验，且具有高级职称的教师；

具有三级医院10年以上从医经验，且具有高级职称的医疗卫生健康专业人员；

世界技能大赛获奖人及其主教练、北京市职业技能一类竞赛第一名获奖人及其它国家级以上相应技能竞赛第一名获奖人。

北京市急需的具有全球视野、掌握世界前沿技术、熟悉国际间商务、法律、金融、技术转移等规则的人才。

责任编辑：张建利