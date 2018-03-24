张召忠精准预测美对华贸易战 网友：收下我的膝盖

原标题：我说什么美国做什么，我能怎么办啊…
今年1月18日，“局座”就提到美国将在“亚太开辟两个战场”，正面战场对华首开贸易战。
北京时间23日凌晨0：30分，美国总统特朗普宣布将采取措施限制中国投资，并对价值600亿美元的中国进口商品加征关税，率先发起了挑衅。
许多正准备入睡的网友都被这则大新闻给砸醒了，晚睡见证历史！
然后又不禁想到了一个人：局座，局座是不是又发功了？！
果然，23日下午，@局座粉丝后援团 就甩出了两张图，原来早在一年多以前，来自东方的神秘力量——局座就提醒要作好迎接即将到来的贸易战的准备。
2017年1月26日，@局座召忠 发微博表示，特朗普推出TPP后很多人认为中国的机会来了，但是奥巴马一直打压遏制中国，转眼中国却被推举称老大，不觉得哪儿不对劲儿？局座分析，特朗普这是以退为进，抽回去的拳头正准备砸向中国，要提早做好准备。
呵……这口毒奶，我服！
更恐怖的是，局座对特朗普布局的分析也堪称精准！
今年1月18日，他提到美国将在“亚太开辟两个战场”，正面战场对华首开贸易战，策应战场分为三个：台海为先，半岛次之，南海押后。
对比一下美国方面最近的动作，“通过台湾旅游法”“同意会见金 正恩”“巡航南海”等等，结合“贸易战”的新闻，是不是有种高考押题全中的感觉！
粉丝沸腾了，看看，这就是局座之所以为局座，名为战略忽悠，实为战略预测。
既然如此，想来国家必有准备。
在23日下午举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹就“特朗普宣布对华贸易限制措施”等问题做出回应。
华春莹表示，美方有关人士错判形式；来而不往非礼也，我们会奉陪到底，“希望美方认真严肃的对待中方的立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人，更害己。”
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